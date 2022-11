ANO chce odklad automatického zřizování datových schránek občanům

Praha - Opoziční hnutí ANO navrhlo odklad automatického zřizování datových schránek obyvatelům o 1,5 roku na červenec 2024. Pozměňovací návrh předložila Jana Mračková Vildumetzová (ANO) v dnešním druhém čtení vládní novely, která automatické zřizování schránek obyvatelům zcela ruší a zachovává jejich získání výhradně na žádost, jako je tomu nyní. Sněmovna by mohla hlasovat o podobě předlohy přespříští týden.

Od ledna mají podle dosud platného zákona dostat automaticky datovou schránku obyvatelé, když se například bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem poprvé přihlásí ke kterékoliv digitální službě státu. Ministerstvo vnitra však označilo takový plán za "příliš ambiciózní". Lidé by sice mohli schránku znepřístupnit, vnímají to ale podle zdůvodnění novely jako příliš zatěžující.

Poslanci ANO tento týden vetovali žádost vlády o schválení předlohy zrychleně už v úvodním kole, aby mohli pozměňovací návrhy uplatnit. Změna navrhovaná kabinetem je podle nich krokem zpět v digitalizaci státu. Odkladem automatického zřizování schránek z 1. ledna příštího roku na 1. červenec 2024 by vnitro získalo dostatek času pro dodatečnou osvětu a propagaci datových schránek, stojí v důvodové zprávě. Stejný odklad aktivace datových schránek navrhla Mračková Vildumetzová i pro nepodnikající právnické osoby, jako jsou bytová družstva a spolky. "Mnoho z těchto právnických osob do současnosti nemá o blížící se povinnosti zřízení datových schránek povědomí. V situaci, kdy se zpráva doručená do datové schránky považuje automaticky za převzatou, by takový stav mohl vyvolávat značné praktické nesnáze a nespravedlivé důsledky," napsala v důvodové zprávě.

Ministerstvo vnitra podporuje zřizování datových schránek, avšak nikoli tak, že by ji obyvatelé získali prostřednictvím jiné aktivity, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), který ve Sněmovně zastoupil omluveného ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). S poukazem na zákon o právu na digitální služby podotkl, že obyvatelé nemohou být nuceni využívat tyto služby nebo činit digitální úkony.

Automatické zavedení datových schránek pro občany po použití jejich elektronické identity bylo loni schváleno jako součást zákona, který má usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona automaticky dostanou dva miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200.000 právnických osob, které ji dosud nemají. Nyní funguje 1,667 milionu datových schránek, z toho asi tři čtvrtě milionu bylo zřízeno povinně a 910.000 dobrovolně. Schránku si dosud musely povinně zřídit úřady nebo právnické osoby, dobrovolně si ji pak může založit každý občan.

Prostřednictvím datové schránky lze podat daňové přiznání, zažádat o výpis z rejstříku trestů, získat výpis bodů řidiče nebo například zaslat omluvenku dítěti do školy. Informace k datovým schránkám jsou na webech www.chcidatovku.cz a www.mojedatovaschranka.cz.