ANO chce 30.7. schůzi ke schvalování dodatečného zvýšení důchodů

Praha - Poslanci by se mohli zabývat ve třetím čtení vládním návrhem na dodatečné zvýšení důchodů od ledna o 300 korun nad zákonnou valorizaci v pátek 30. července, hnutí ANO chce svolat mimořádnou schůzi. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl předseda klubu Jaroslav Faltýnek.

Dolní komora minulý týden nedokončila projednání předlohy ve druhém čtení, mohlo by pokračovat ve středu. Vzhledem k tomu, že tento jednací týden je posledním před parlamentními prázdninami, bude s největší pravděpodobností nutné ke schvalování předlohy svolat mimořádnou schůzi. Závěrečná řádná schůze před říjnovými sněmovními volbami je plánovaná až na druhou polovinu září.

Ve sněmovním systému už jsou k novele více než dvě desítky pozměňovacích návrhů. Koalice Pirátů a Starostů chce důchodcům jednorázově přidat 1000 korun. Peníze chce získat úpravou zákona o střetu zájmů tak, aby zabránil společnostem, jejichž skutečným vlastníkem je člen vlády, čerpat veřejné peníze. Úprava míří na premiéra Andreje Babiše (ANO) a holding Agrofert.

Opoziční SPD by penzistům s důchody pod 15.000 korun přidala dalších 500 korun. Pozornost vzbudil už dříve pozměňovací návrh předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky o snížení důchodů exponentů někdejšího komunistického režimu.

Měsíční penze by podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna podle dřívějšího vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) v průměru o 458 korun. Dalších 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat do zásluhové části důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla. Ke konci letošního prvního čtvrtletí činila průměrná starobní penze 15.351 korun. Příští rok by to mělo být 16.195 korun.

Dodatečné přidání by příští rok stálo podle podkladů 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak už odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků. Mimořádné přidání ministerstvo práce a sociálních věcí zdůvodnilo v podkladech k novele tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.