ANO bude prosazovat, aby se případné jednodenní volby konaly v neděli

Praha - Opoziční hnutí ANO bude v souvislosti s vládními zákony na úpravu voleb ve Sněmovně navrhovat, aby se případné jednodenní volby konaly v neděli, nikoli v pátek. Po jednání stínové vlády ANO to řekl místopředseda hnutí Radek Vondráček.

Vláda ve středu schválila ústavní novelu a nový předpis o správě voleb. Mohly by se od roku 2026 konat jen v pátek od 07:00 do 22:00. Podle předlohy ministerstva vnitra by také měly volby do Senátu, do zastupitelstev krajů a obcí dostat pevný termín v prvním celém říjnovém týdnu. Změnit by se mohla i pravidla pro tvorbu volebních okrsků, vzniknout by měl nový informační systém správy voleb. Předlohu nyní projedná Parlament.

Podle Vondráčka jde o omezení komfortu voličů. Je otázkou, zda je změna nezbytná a krokem správným směrem. Už v minulém funkčním období Sněmovny se podle něj všechny politické strany shodly na tom, že pokud by se ke změně mělo z ekonomických důvodů přistoupit, mělo by se volit v neděli. "Kromě toho se vůbec nepočítá s lidmi ve směnném provozu, s lékaři, kteří slouží 24 hodin," uvedl předseda sněmovního ústavně-právního výboru.

Problémem také podle něj je, že ve všech školách, knihovnách či dalších veřejných budovách, kde jsou volební místnosti, bude muset být v pátek zavřeno. Podle Vondráčka by tím nastala situace, kdy se lidé mají přizpůsobovat státu, a ne stát lidem. "Pokusíme se to změnit a určitě budeme navrhovat, aby to bylo, když to musí být, v neděli," řekl bývalý předseda Sněmovny. V neděli podle něj volí většina evropských zemí, pátek je relativně výjimečný.

Ministerstvo vnitra v novele upozorňuje na to, že Česko je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny. Volební místnosti se nyní otevírají v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Podle nové úpravy by se volilo jen v pátek a celková doba hlasování by se prodloužila o hodinu.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu po jednání vlády řekl, že pátek vybral jeho úřad po velké diskusi. "Shodli jsme se, že je vhodným dnem, ale čekáme velkou kreativitu a diskusi ve Sněmovně a Senátu, mnozí zákonodárci určitě přijdou s jiným nápadem," uvedl. Po dlouhé diskusi za uvedeným návrhem stojí, patnáctihodinový prostor podle něj poskytuje dost času k hlasování i lidem, kteří v pátek pracují.

V jeden den se do Parlamentu volilo od vzniku Československa, voliči chodili k urnám v neděli. Na dvoudenní volby přešlo Československo od roku 1971, kdy se 26. a 27. listopadu konalo první hlasování po vzniku federace, týkalo se to Federálního shromáždění i obou národních rad. Systém zprvu převzaly i oba nástupnické státy. Na Slovensku se jednodenní volby v případě parlamentních konají od roku 2006, a to v sobotu. U prezidentských, komunálních a krajských voleb přešlo Slovensko na jednodenní hlasování už dříve.