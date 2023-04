ANO a Spolu se v Ostravě opět neshodly na primátorovi a obsazení rady

Ostrava - Uskupení ANO a Spolu stále nedořešila v Ostravě sporné body bránící vzniku nové koalice. Zástupci obou subjektů se ani po dnešní schůzce nedohodli na obsazení postu primátora a početním rozdělení míst v jedenáctičlenné městské radě. Novinářům to po jednání řekli lídr Spolu Jan Dohnal a předsedkyně klubu zastupitelů ANO Hana Tichánková. Jejich dohoda přitom byla klíčová pro vznik koalice sestavené z ANO, Spolu, hnutí Ostravak, Starostů pro Ostravu a Pirátů. Jednání se tak ocitla v patové situaci a obě uskupení přiznala, že ve hře je i možný vznik koalice na jiné platformě. Už ve středu se přitom koná zasedání zastupitelstva.

Původně Ostravu ovládala koalice ANO, Spolu a Pirátů, která měla převahu 33 hlasů v pětapadesátičlenném zastupitelstvu. Rozpadla se však kvůli štěpení hnutí ANO. O primátorský post mělo ve vznikající koalici zájem hnutí ANO i uskupení Spolu. S obsazením primátorského postu úzce souviselo i početní rozdělení míst v radě města. Obě uskupení se proto v pátek dohodla, že si sporné body pokusí vzájemně vyjasnit a dnešní schůzka se uskuteční jen mezi nimi, protože se fakticky jednalo o problém mezi těmito dvěma subjekty. Shodnou řeč však jejich zástupci nenašli.

"Nedošli jsme k žádné shodě. Potvrdili jsme si naše pozice, ANO si potvrdilo svoje pozice," uvedl Dohnal. Další postup budou uvnitř klubu ODS řešit v pondělí. "Vzhledem k tomu, že se neposouváme, tak může nastat i varianta, že opravdu otevřeme jednání i s dalšími subjekty," řekl Dohnal. Situace se podle něj dá označit za patovou. Spolu i nadále trvá na tom, že chce pozici primátora a celkem tři místa v radě. Podle Dohnala hnutí ANO tlačí na účast Pirátů v radě, v níž chce mít hnutí navíc většinu. Dohnal však stále věří, že se do středy podaří najít nějakou koaliční shodu.

Podle Tichánkové vyjednávání blokuje především Spolu. "Jednáme téměř měsíc a za ten měsíc jsme na této platformě předložili nejednu nabídku, kterou jsme dávali především členům ODS ke zvážení. Nicméně z jejich strany do této chvíle nedošlo k žádnému ústupku," míní Tichánková. Dodala, že hnutí zvažuje ustavení koalice na zcela jiné platformě. Nevyloučila jednání s žádnými subjekty v zastupitelstvu, tedy ani s SPD a Ostravskou levicí. Požadavek na zastoupení Pirátů v koalici Tichánková vysvětluje tím, že po rozštěpení ANO chtělo hnutí zachovat původní půdorys koalice a pouze ho doplnit o nového partnera. "Proto jsme celou dobu počítali s těmi koaličními partnery, kteří v současné radě seděli," řekla Tichánková. Dodala, že ANO chtělo mít jako nejsilnější klub post primátora. "Vzhledem k tomu, že se zdálo, že pro ODS je to naprosto nepřijatelné, tak jsme se snažili najít nějaké jiné řešení, to jiné řešení bylo ve většině v radě," doplnila Tichánková.

ANO podzimní komunální volby v Ostravě s převahou vyhrálo, když získalo 21 mandátů. Po volbách velmi rychle utvořilo koalici se Spolu, které má devět mandátů, a Piráty, kteří obsadili posty tří zastupitelů. Koalice tak měla převahu 33 hlasů. Krizi v ostravské části hnutí ANO odstartovala lednová volba prezidenta. Dosavadní primátor Tomáš Macura (dříve ANO), který byl dlouhodobým kritikem hnutí, v ní veřejně podpořil pozdějšího vítěze volby Petra Pavla na úkor šéfa hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Macura následně opustil i samotné hnutí a ostravský klub zastupitelů se ho rozhodl vyloučit ze svých řad. Stejně postupoval i v případě primátorovy náměstkyně Zuzany Bajgarové, která Pavla v prezidentské volbě rovněž podpořila. Klub ANO ale kvůli vzniklé situaci začali opouštět další členové hnutí, postupně jich odešlo šest. Spolu s Macurou a Bajgarovou vytvořili nový klub JDETO!!!.

I po odchodu některých členů zůstalo ANO v zastupitelstvu nejsilnějším politickým klubem, má 13 členů. Spolu má devět mandátů, Ostravak osm, stejně jako nově vzniklé uskupení JDETO!!!. Čtyři zastupitele mají Starostové pro Ostravu a tři Piráti. V zastupitelstvu je ještě SPD se sedmi mandáty a Ostravská levice se třemi, kteří ale dosud do vyjednávání nebyli intenzivněji zapojeni.