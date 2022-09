ANO a SPD zablokovaly rychlé schválení vzniku agentury pro digitalizaci

Praha - Vytvoření státní agentury, která by propojila informační systémy veřejné správy a zajistila nadresortní sdílení digitálních služeb, Sněmovna urychleně neschválí. Zablokovala to opoziční hnutí ANO a SPD. Dolní komora dnes nedokončila ani úvodní kolo projednávání. O vzniku Digitální a informační agentury (DIA), která má od ministerstva vnitra převzít správu základních registrů, se tak bude znovu jednat v dalších dnech.

Agentura se sídlem v Praze nemá zapadnout mezi další ústřední orgány veřejné správy, ale má přispět k digitalizaci Česka, řekl poslancům ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Nadresortní sdílení digitálních služeb veřejné správy má umožnit účinně a flexibilně zajišťovat jejich vývoj i kybernetické bezpečnostní zájmy ČR, uvedl.

"Není nám jasné, jaké jsou vazby k ministerstvu vnitra, není nám jasný význam agentury," zdůvodnila veto na schválení zákona bez projednání ve výborech předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Poslanec ANO Robert Králíček připustil, že záměr vlády je správný a že vládní zmocněnec pro digitalizaci nebyl s ohledem na jeho pravomoci nejlepším řešením. Za problém ale pokládá podobu agentury. Bartošova ministerská předchůdkyně Klára Dostálová (ANO) navrhovala vrátit novelu vládě k přepracování.

DIA má zjednodušit poskytování služeb veřejné správy lidem. Podle plánů ministerstva pro místní rozvoj má vzniknout k 1. lednu příštího roku, reálně zahájit činnost by měla až od začátku dubna, aby byl dostatek času na nutné převody a přípravy. V přechodném období bude ústředním orgánem státní správy ve vymezených oblastech nadále ministerstvo vnitra.

Bartoš, do jehož pravomoci bude patřit jmenování a odvolání ředitele agentury, dostal za úkol do konce roku předložit návrh dalšího směřování základních registrů. Pokud z plánů vyplyne vhodnost jejich přesunu do DIA, musí ministr představit konkrétní postup.

Vláda už začátkem dubna schválila Bartošem předložený záměr transformace, koordinace a řízení digitalizace, jehož součástí je nová organizační struktura některých úřadů státní správy.

Nová agentura by podle ministra měla provozovat takzvaná kompetenční centra, která soustředí experty na danou oblast. V plánu jsou tři taková centra, jedno pro sdílené služby a odborné vzdělávání, další pro jednotný standard a uživatelskou přívětivost. Třetí se má zabývat analýzami, spoluprací a vývojem.

Vytvoření DIA si vyžádá 168 nových pracovních pozic, 187 zaměstnanců má podle Bartoše převzít z ministerstva vnitra. Roční náklady na ně a další výdaje jako služby, konzultace či programové vybavení by měly činit 300 milionů korun. Národní plán obnovy by podle materiálu měl zajistit 140 milionů korun ročně, zbytek by připadl na státní rozpočet. Vzhledem k předpokládaným úsporám se očekává návrat investice do 18 až 24 měsíců.