ANO a SPD neprosadily přednostní projednání svých návrhů na zmrazení platů

Praha - Opoziční hnutí ANO a SPD podle očekávání neprosadila přednostní projednání svých návrhů, podle nichž by platy vrcholných politiků mohly být zmrazeny po delší dobu, než kterou navrhla vláda. Sněmovna o tom dnes rozhodla v rámci úprav programu své lednové schůze. Vládní návrh na zmrazení platů všech ústavních činitelů jen pro letošní rok má dolní parlamentní komora projednat ještě dnes odpoledne ve stavu legislativní nouze.

Návrh bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) počítá se zmrazením platů ústavních činitelů na pět let, netýkalo by se to soudců a státních zástupců. Podobný návrh schválila bývalá Sněmovna krátce před loňskými volbami, Senát to ale odmítl mimo jiné kvůli hrozbě skokového nárůstu platů politiků po příštích sněmovních volbách. Dolní komora v předvolebním složení už nemohla senátní veto přehlasovat.

Podobná kritika provází i návrh SPD, podle něhož by platy ústavních činitelů byly zmrazeny do konce roku 2025, tedy do konce nynějšího volebního období Sněmovny. I podle ministerstev návrhy neobsahují pojistku proti skokovému nárůstu platů představitelů státní moci po rozmrazení, který by činil 22 procent.

Vládní návrh počítá s tím, že platy politiků, soudců a státních zástupců by se od února do konce roku vrátily na loňskou výši. Důvodem jsou snahy snížit výdaje státního rozpočtu. Plat politiků od letošního ledna vychází z částky 89.155 korun. Podle vládního návrhu zůstane základna stejná jako loni a předloni, měla by klesnout na 84.060 korun. U soudců to místo 106.986 korun bude 100.872 korun a u státních zástupců po zmrazení místo 96.287,40 Kč pro letošek 90.748,80 Kč. Právě snaha snížit platy soudců by mohla narazit u Ústavního soudu.

SPD se přes podporu ANO nepodařilo prosadit, aby se Sněmovna zabývala výroky předsedkyně dolní komory Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), podle nichž Maďaři mají v nadcházejících parlamentních volbách šanci se zbavit současného premiéra Viktora Orbána. "Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům," uvedla šéfka Sněmovny na facebookovém profilu. V pondělí pak na twitteru připomenula, že Orbán vyjádřil v souvislosti s nepokoji v Kazachstánu solidaritu tamnímu prezidentovi Kasymu-Žomartu Tokajevovi, čímž de facto podpořil jeho rozhodnutí povolit bezpečnostním složkám střelbu bez varování do protestujících občanů Kazachstánu a požádat o pomoc ruskou armádu.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že bude shánět potřebných 80 poslaneckých podpisů pro návrh hlasovat o odvolání Pekarové Adamové z čela Sněmovny. Podporu může nalézt opět v řadách ANO. Na sesazení současné šéfky dolní komory hlasy obou opozičních frakcí stačit nebudou.