Praha - Snížit mzdu placeným obecním a krajským zastupitelům, kteří by byli členy Parlamentu nebo vlády, navrhla skupina poslanců ANO spolu s Jakubem Michálkem (Piráti). Změna by se týkala například hejtmanů, starostů nebo radních z řad zákonodárců. Měli by mít podle předlohy právo pouze na dvě pětiny částky, kterou dostávají jejich kolegové.

"Toto preventivní opatření má samo o sobě zabránit přílišné kumulaci funkcí i odměn," zdůvodnili návrh předkladatelé, k nimž patří karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová nebo bývalé ministryně spravedlnosti Helena Válková a Taťána Malá (všechny ANO), která je náměstkyní jihomoravského hejtmana. Novela zákonů o obcích, o krajích a o Praze by podle nich navíc ušetřila peníze z rozpočtů samospráv.

Novelou se budou v příštích měsících zabývat vláda a Sněmovna. Není jisté, zda bude novela úspěšná vzhledem k tomu, že mezi poslanci a senátory je řada místních i krajských představitelů. Kritici obdobných změn uváděli, že novela by byla diskriminační.

Předkladatelé zdůraznili, že nenavrhli zavedení neslučitelnosti funkcí obecního či regionálního představitele a člena Parlamentu nebo vlády, "protože transfer zkušeností z komunální či regionální sféry do činnosti zákonodárných sborů či vlády (nebo naopak) prostřednictvím osob působících v obou sférách může být prospěšný".

"Nenavrhuje se ani úplné odnětí jedné z odměn, které jsou v souběhu, čímž je navrhovaná právní úprava šetrnější než některé obdobné v České republice již platné regulace," zdůraznili autoři novely.

V navrhovaném omezení vycházeli tvůrci předlohy ze současné konstrukce, podle níž má minimální odměna pro neuvolněného starostu představovat 0,3násobek platu uvolněného starosty. "Specifikům situace řešené v nynějším návrhu odpovídá stanovení poněkud většího podílu ve výši 0,4 násobku odměny uvolněného člena zastupitelstva," uvedli předkladatelé v důvodové zprávě.