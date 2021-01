ANO a ČSSD by mohly podle Zemana před volbami uzavřít koalici

Praha - Hnutí ANO a ČSSD by mohly před volbami uzavřít koalici, řekl prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu Dnes (MfD). Mluvil před tím o záchranném lanu pro strany, které by se jinak do Sněmovny možná nedostaly. Sociální demokracie v některých volebních modelech v poslední době neměla pět procent potřebných pro vstup do Sněmovny. Možnost sestavit vládu po volbách dostane strana, ne koalice, která získá nejvíc poslanců, uvedl také prezident.

Zeman mluvil o koalicích Pirátů s hnutím STAN a také ODS s lidovci a TOP 09. "Uvědomte si, že ty dvě koalice, které teď vznikly, jsou v podstatě hozením záchranného lana stranám, které by možná do parlamentu nepronikly. Tedy STAN, lidovci a TOP 09," řekl. "Dokonce se domnívám, že by nebylo od věci, kdyby podobnou koalici uzavřelo i hnutí ANO se sociální demokracií," dodal. Upřesnil, že tak vyslovuje svůj názor a je to věc těchto dvou stran. "Prezident by neměl zasahovat do jejich rozhodování," podotkl.

Zeman nedávno v rozhovoru pro server Blesk.cz uvedl, že podmínkou pro jmenování premiérem je výhra ve sněmovních volbách a zajištění koalice. V MfD řekl, že výhra ve volbách se měří počtem získaných poslaneckých mandátů. "Dodal bych počtem získaných mandátů pro konkrétní politickou stranu. Nikoli pro koalici," uvedl. Dosud publikované volební modely zatím nepočítají s plánovanými koalicemi stran, třeba v listopadovém modelu agentury Kantar CZ měli ale Piráti a STAN v součtu víc než 30 procent hlasů, zatímco ANO získalo 25 procent.

O konání sněmovních voleb 8. a 9. října rozhodl prezident už koncem loňska. Skupina senátorů zvolená za Starosty nezvykle velký předstih vyhlášení voleb zpochybnila u Ústavního soudu. Zeman v MfD zopakoval, že ústava neříká, jak moc předem má prezident volby vyhlásit. Poukázal na to, že v době epidemie koronaviru prakticky není možné, aby byla volební kampaň kontaktní v podobě například mítinků na náměstích. "Jestliže by měli občané znát programy jednotlivých stran a jednotlivé kandidáty, je třeba, aby s tímto handicapem měly politické strany větší a delší šanci na předložení svých programů a kandidátů," řekl.