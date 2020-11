ANO a ČSSD budou v Senátu řešit úpravy daňového balíčku

Praha - Šéfové vládních stran dnes přijdou za představiteli Senátu vyjednávat o podobě daňového balíčku. Hlavním tématem bude podoba zrušení superhrubé mzdy. Zatímco ANO chce zavést nižší patnáctiprocentní sazbu daně z příjmů při zachování slevy na dani, ČSSD prosazuje zvýšení slevy na dani a sazbu devatenáctiprocentní.

Odpoledne se má kvůli tomu sejít předseda ANO a vlády Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerové (za ANO) s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a zástupci dalších frakcí. Jejich jednání bude předcházet schůzka vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka mimo jiné s předsedou senátorů ODS Zdeňkem Nytrou.

ANO po Senátu chce, aby zvýšení slevy na dani zrušil. Spolu se snížením sazby daně z příjmů na 15 procent by to připravilo veřejné rozpočty o zhruba 130 miliard korun ročně. To by pocítily i kraje a obce, jejichž zástupci apelovali na horní komoru, aby takový propad příjmů nedopustila.

Senátoři chtějí vědět, jak by vláda samosprávám výpadek příjmů kompenzovala. Hamáček svůj návrh hájil mimo jiné tím, že by veřejné rozpočty přišly jen o 37 miliard korun.