Anna Valoušková z Borkovan ozdobí vyškrabáváním ročně pět stovek kraslic

Anna Valoušková z Borkovan na Břeclavsku už třicet let vyrábí tradiční vyškrabávané kraslice. Technice, která je pro obec na Břeclavsku typická, se naučila před třiceti lety, když se do Borkovan přistěhovala. Borkovanské kraslice se svými typickými ornamenty jsou známé snad po celém světě a podle historiků první a prokazatelně nejstarší nalezené zlomky kraslice v republice pocházejí právě z oblasti Velkých Hostěrádek a Borkovan z let 1020 až 1030 našeho letopočtu. Na snímku pštosí a holubí vejce. ČTK/Šálek Václav