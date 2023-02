Anketu Král cyklistiky za rok 2022 vyhrála sedmnáctiletá jezdkyně BMX Miculyčová

Praha - Vítězkou 58. ročníku domácí ankety Král cyklistiky za rok 2022 se stala poprvé v kariéře Iveta Miculyčová. Sedmnáctiletá freestylová jezdkyně BMX vystřídala na trůnu bikera Ondřeje Cinka a stala se nejmladší vítězkou v historii ankety. Druhý byl tentokrát Mathias Vacek a třetí další silničář Jan Hirt.

Fotogalerie

"Nečekala jsem to, jsem z toho zaskočená a byl to úžasný pocit. Je to určitě další krok v mé kariéře a posune mě to dál. Mám z toho obrovskou radost," popsala své pocity Miculyčová, která vyhrála anketu jako třetí žena v historii po Ladě Kozlíkové (2002) a Romaně Labounkové (2019).

Miculyčová loni v srpnu získala v Mnichově zlato na mistrovství Evropy v BMX freestyle. Cyklistka z Kostelce nad Orlicí zvítězila v olympijské disciplíně park a triumfovala měsíc před sedmnáctinami. V listopadu přidala ve stejné disciplíně bronz na mistrovství světa v Abú Zabí.

"Mám na to super vzpomínky. Atmosféra tam byla na závodech fajnová a užila jsem si to. Všichni jsme to oslavili," řekla Miculyčová, která má před sebou další výzvy včetně olympijských her v Paříži v příštím roce.

Dvacetiletý Vacek získal v září stříbro na MS v australském Wollongongu v kategorii do 23 let a o dva měsíce dříve byl ve třiadvacítkách druhý také na mistrovství Evropy v portugalské Anadii. Dvaatřicetiletý Hirt v květnu vyhrál 16. etapu Gira d'Italia, což byl jeho životní úspěch. Celkově skončil v závodě šestý.

Historicky nejúspěšnějšími cyklisty jsou bratři Jan a Jindřich Pospíšilové, kteří díky úspěchům v kolové vyhráli anketu osmkrát.

Vítězka hlasování reprezentačních trenérů, šéfů jednotlivých komisí a novinářů Miculyčová převzala vedle koruny také symbolický klíč k vozu Škoda Enyaq iV, který bude moct v tomto roce používat.

Miculyčová a Vacek byli oceněni také jako vítězové svých disciplín. Horská kola ovládl Jaroslav Kulhavý, olympijský vítěz z Londýna 2012, který po sezoně bikerskou kariéru uzavřel. Mezi cyklokrosaři obhájila loňský triumf Kristýna Zemanová. Nejlepší dráhařem i juniorem se stal Milan Kadlec. Nejlepší juniorkou byla vyhlášena dráhařka Barbora Němcová. Sálovou cyklistiku ovládl opět Jakub Mašek a paracyklistiku Patrik Jahoda.

Do Síně slávy byli přijati Ivan Kučírek in memoriam a Pavel Martínek, kteří získali v letech 1980 až 1982 tři zlaté medaile na mistrovství světa na dráze v tandemu. Síň slávy má nyní sedmnáct členů.

Výsledky ankety Král cyklistiky 2022 Král cyklistiky: 1. Iveta Miculyčová, 2. Mathias Vacek, 3. Jan Hirt. Silnice: Mathias Vacek. Horská kola: Jaroslav Kulhavý. Dráha: Milan Kadlec. Cyklokros: Kristýna Zemanová. Sálová cyklistika: Jakub Mašek. Bikros: Iveta Miculyčová. Paracyklistika: Patrik Jahoda. Junioři: Milan Kadlec, Barbora Němcová. Síň slávy: Ivan Kučírek in memoriam a Pavel Martínek.