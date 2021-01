Anketa Žebřík byla zahájena, vyhlášení se plánuje na 21. května

Praha - Anketa Žebřík vkročila do 29. roku své nepřetržité existence. Fanoušci mohou svými hlasy podpořit své oblíbené hudebníky a jejich počiny v devíti kategoriích. Základní kolo, které potrvá do konce ledna, určí nominované umělce. Hlasování v česko-slovenské i zahraniční části se koná na stránkách ankety. Z hlasování vzejde pět nominovaných v každé kategorií. O konečných výsledcích se pak rozhodne ve druhém kole, které potrvá do 28. února. ČTK o tom dnes informoval ředitel cen Žebřík Jaroslav Hudec.

Slavnostní vyhlášení je naplánováno na 21. května do areálu DEPO2015 v Plzni. Opatření proti šíření koronaviru znemožnila konání loňského 28. ročníku udělování hudebních cen Žebřík v Plzni. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Na slavnostním vyhlášení 21. května by měli být představeni vítězové dvou ročníků. "Květnový termín nám dává možnost akci částečně pojmout jako open air. Udělejme všechno pro to, ať nám situace dovolí vrátit se k normálu, abychom si to mohli společně naplno užít," uvedl Hudec.

Koncertně by se na vyhlášení výsledků měli představit Miro Žbirka s kapelou, Mňága a Žďorp, Marpo & TroubleGang, Michal Prokop s Framus Five či John Wolfhooker. Moderátoři akce Marek Taclík a Barbora Poláková pozvou na pódium nejen vítěze dvou ročníků ankety podle hlasování fanoušků, ale i držitele speciálního ocenění pro Osobnost Žebříku, které vybírá a uděluje pořádající magazín iReport.

Na vyhlášení chodí každoročně přes tisíc platících diváků a další hosté. V posledních dvou ročnících pokaždé hlasovalo přes 10.000 fanoušků.

V předloňské anketě Žebřík si nejvíce cen odnesli Tomáš Klus, Marpo a skupiny Lucie a Monkey Business. Zpěvákem roku se stal Marek Ztracený, zpěvačkou roku se v hlasování veřejnosti stala Barbora Poláková. Kapelou roku byli zvoleni Monkey Business. Nejlepší videoklip Zlatíčka podle hlasujících natočil Kapitán Demo. Speciální cenu pořádajícího magazínu iReport převzal Vladimír Mišík.