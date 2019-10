Ankara zahájila ofenzivu Pramen míru proti kurdským silám v Sýrii

Ankara/Damašek/Washington - Turecko dnes zahájilo vojenskou ofenzivu na severu Sýrie. Oznámil to na twitteru turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecká armáda operaci odstartovala společně s protureckými povstalci, dodal prezident. Předem ohlašovaná akce má být zaměřena na kurdské milice YPG, které pomohly v Sýrii porazit samozvaný Islámský stát (IS). Arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF) už hlásí první dvě oběti ofenzivy mezi civilisty. Koalice vyzvala spojenecké země, aby na sebe vzaly zodpovědnost a předešly bezprostředně hrozící humanitární katastrofě.

Turecký prezident na svém oficiálním twitterovém účtu oznámil, že operace nazvaná Pramen míru začala a že jejím cílem je vymýtit "hrozbu teroru". "Naše ozbrojené síly společně se syrskou Národní armádou (hlavní protureckou povstaleckou silou v Sýrii) na severu Sýrie zahájily operaci Pramen míru proti teroristickým organizacím" s cílem zničit "teroristický koridor, který chtějí vytvořit na naší jižní hranici, a vnést do regionu mír a pokoj", napsal Erdogan.

Na ofenzivě se podílejí povstalci ze syrské Národní armády. Ta dnes prohlásila, že s kurdskými bojovníky na severovýchodě Sýrie nebude mít slitování a že budou drceni "železnou pěstí".

Syrská tisková agentura SANA napsala, že "turecká agrese" začala v příhraničním městě Rás al-Ajn, které leží naproti tureckému městu Ceylanpinar.

Turecký bezpečnostní zdroj agentuře Reuters sdělil, že operace začala leteckými údery a bude ji podporovat dělostřelectvo a ostřelování z houfnic.

Turci označují kurdské milice za teroristickou organizaci a vyčítají jim spolupráci s tureckou separatistickou Stranou kurdských pracujících (PKK), s níž Ankara vede ozbrojený boj od roku 1984.

Podle Reuters dnes městem Rás al-Ajn na severovýchodě Sýrie a u hranice s Tureckem otřáslo několik velkých explozí právě v době, kdy Erdogan oznamoval začátek ofenzivy. Nad městem byl slyšet hluk z letadel a z budov stoupal dým.

Turecká státní média uvedla, že na město dopadly minometné granáty, ale nezpůsobily žádné oběti. SDF však hlásí dva mrtvé a dva raněné civilisty po vzdušných útocích v Rás al-Ajnu.

Podle arabsko-kurdské koalice SDF podnikají nálety turecké vojenské letouny a mezi lidmi je velká panika. Letouny údajně útočily proti pozicím 50 kilometrů v hloubi syrského území ve městě Ajn Ísa. Přes příhraniční region podle SDF přeletělo 25 tryskových letadel.

Turecké ministerstvo obrany dnes ujistilo, že turecké síly dbají na to, aby neublížily spojeneckým vojákům v oblasti, a že operace je zaměřena jen na radikály a jejich základny či zbraně.

Agentura Reuters s odvoláním na turecký bezpečnostní zdroj uvedla, že střely z houfnic dopadaly na základny a muniční sklady YPG. Dalšími cíli jsou pozice ostřelovačů YPG. Údery jsou údajně vedeny na cíle vzdálené od obytných oblastí.

SDF dnes vyzvaly Spojené státy a jejich spojence k vytvoření bezletové zóny, která by oblast před tureckými útoky ochránila. SDF uvedly, že měly důvěru v dohodu o bezpečnostním mechanismu mezi USA a Tureckem. Nyní jsou naši lidé bezbranní, tvrdí koalice ve svém prohlášení.

Ofenzíva má být zaměřena na oddíly syrských Kurdů. Cílem je podle Ankary vytvoření bezpečnostní zóny na syrské straně syrsko-turecké hranice, která umožní návrat syrských uprchlíků.

Turecko začalo v posledních dnech otevřeně hovořit o invazi do severovýchodní Sýrie poté, co se z oblasti začali stahovat američtí vojáci. Ankaru před ofenzivou varovaly západní mocnosti i Moskva. Například ruský prezident Vladimir Putin dnes podle Kremlu Erdogana telefonicky nabádal, aby se v Sýrii vyhnul jakýmkoli krokům, které by mohly poškodit mírový proces, a vyzval ho, aby ofenzivu dobře zvážil.

Několik minut po zahájení přeshraniční operace televize CNN Turk oznámila, že turecké ministerstvo zahraničí si předvolalo velvyslance USA, aby ho informovalo o ofenzivě.

Koalice Syrských demokratických sil, jejíž páteří jsou kurdské milice YPG, pomohla porazit IS, který od roku 2014 obsazoval sever Sýrie i sousedního Iráku. Dosud Kurdy chránila přítomnost amerických spojenců, kteří spolu s nimi pomáhali IS porazit.

Turecká ofenziva podle Petříčka jen zhorší situaci civilistů

Turecká ofenziva proti kurdským milicím YPG na severu Sýrie jen zhorší situaci civilistů a uprchlíků v regionu. ČTK to napsal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v reakci na informace o zahájení operace turecké armády. Podle Petříčka je nutné situaci řešit diplomaticky, ministr chce, aby Evropská unie přijala společný postup. K řešení by měly přispět i Spojené státy, uvedl. Také ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) dnes vyzval k diplomatickému řešení situace. Rozhlasové stanici Frekvence 1 řekl, že Turecko by mělo vojenskou akci zastavit.

"Turecká ofenziva jen zhorší situaci civilního obyvatelstva a uprchlíků v regionu. Podle mého soudu bude naopak znamenat oddálení návratu lidí, kteří museli opustit své domovy," uvedl Petříček v textové zprávě. Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zahájily dnes turecké jednotky ofenzivu v severní Sýrii. Agentura Reuters informovala o explozích a hluku z letadel u města Rás al-Ajn na severovýchodě Sýrie.

Petříček vyzval k diplomatickému tlaku na Ankaru. "Bohužel v tuto chvíli nevidím jiný nástroj než diplomatický tlak, jak situaci zklidnit. Očekávám společný postup EU, k řešení by měly přispět i Spojené státy," uvedl ministr. "Česko nadále podporuje mírový proces v Sýrii, který by měl umožnit poválečnou rekonstrukci země. Zajištění bezpečnosti tureckých hranic jsme mohli dosáhnout i jinou cestou," doplnil.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes vyzval Ankaru k zastavení vojenské operace. Junckerovo prohlášení podpořil i český ministr obrany Metnar. "Doufáme, že tato vojenská akce bude co nejdříve zastavena," uvedl v pořadu Pressklub Frekvence 1. "Dlouhodobě zastáváme stanovisko, že by konflikty měly být řešeny diplomatickou a mírovou cestou," řekl.

Trump označilo tureckou ofenzivu na severu Sýrie za špatný nápad

Spojené státy neschvalují tureckou ofenzivu na severu Sýrie a Ankaře jasně řekly, že operaci považují za špatný nápad. V prohlášení to dnes uvedl americký prezident Donald Trump, informovala agentura Reuters. USA podle něj šéfa Bílého domu hodlají dohlédnout na to, aby Turecko splnilo svůj závazek, že ochrání civilisty a zabrání humanitární krizi.

"Spojené státy neschvalují tento útok a jasně Turecku řekly, že tato operace je špatný nápad," uvedl Trump v prohlášení, které zveřejnil Bílý dům. "Turecko se zavázalo k ochraně civilistů, ochraně náboženských menšin včetně křesťanů, a k tomu, že zajistí, aby nenastala humanitární krize, a my na tento závazek dohlédneme," dodal americký prezident.

V neděli prezident Trump ohlásil stažení amerických vojáků z míst, jichž se měla očekávaná turecká ofenzíva týkat. Vysloužil si za to kritiku, že opouští americké spojence. V dnešním prohlášení Bílý dům uvedl, že v oblasti, kam pronikly turecké síly, žádný americký voják není.

Před dnešním začátkem ofenzivy Trump na twitteru napsal, že vyslat vojska na Blízký východ bylo tím nejhorším rozhodnutím v dějinách Spojených států. "Tisíce našich skvělých vojáků zahynuly nebo byly zraněny," uvedl prezident. V prohlášení, které zveřejnil později v reakci na ofenzivu na sever Sýrie znovu zdůraznil, že nechce vést "tyto nekonečné, nesmyslné války".