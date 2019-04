Bratislava - Hlavním problémem přístupových rozhovorů Turecka s EU jsou politické překážky, Ankara je připravena jednat o jakékoliv kapitole, řekl dnes turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu po schůzce se svými kolegy z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska v Bratislavě. Šéf diplomacie také obhajoval nákup ruského protiraketového systému S-400 svou zemí, byť kontrakt budí nevůli Spojených států. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček po jednání novinářům řekl, že Česko je pro pokračování přístupových rozhovorů s Tureckem, zároveň ale upozornil na potřebu plnění kritérií kandidátskou zemí.

"Turecko je připraveno splnit všechny podmínky a standardy. Musíme se vyhnout politickým překážkám. To je největší problém, kterému čelíme," řekl Çavuşoglu k přístupovým rozhovorům Ankary s EU. Jeho země by mohla být přínosem pro EU a své členství v unii považuje Ankara nadále za strategický cíl, byť některé státy podle ministra vystupují proti vstupu Turecka do unie i z obavy, že by osmdesátimilionové Turecko mělo více křesel v Evropském parlamentu něž jakákoliv jiná země.

Vstupní rozhovory s Tureckem vede EU od roku 2005. Jednání ale postupovala pomalu a nyní několik let stagnují. Evropský parlament se letos v březnu vyslovil pro pozastavení rozhovorů.

"Česká republika dlouhodobě podporuje rozšiřování (EU). I v případě Turecka platí, že chceme pokračovat v přístupových rozhovorech. Proces má dvě strany. Přístupový proces je založen na plnění podmínek, protistrana musí plnit například podmínky v oblasti lidských práv, demokracie a podobně," uvedl Petříček.

Turecko například čelí výtkám kvůli represím po neúspěšném pokusu o převrat v roce 2016 nebo v souvislosti s kroky omezujícími svobodu projevu a médií.

Hostitel schůzky, slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák řekl, že v Turecku se nachází 4,5 milionu uprchlíků, z nichž 3,6 milionu pochází ze Sýrie. "Turecko o ně pečuje příkladně. To je něco, za co jsme Turecku vděční. Turecko se i díky dohodě s EU z roku 2016 stalo hrází před nekontrolovaným přílivem uprchlíků do Evropy," uvedl Lajčák. Dodal, že Bratislava nepatří k zemím, které by prosazovaly zastavení přístupových rozhovorů EU s Tureckem.

Çavuşoglu také obhajoval nákup ruského protiraketového systému S-400. "Turecko urgentně potřebuje protivzdušný raketový systém. Turecko se snažilo nakoupit systém i od USA, ale nepodařilo se," řekl turecký ministr. Dodal, že nejlepší nabídku dostalo Turecko právě od Ruska.