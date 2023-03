Ankara oznámí rozhodnutí o vstupu Finska do NATO v pátek, píší agentury

Helsinky/Ankara - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pátek oficiálně oznámí rozhodnutí své země ohledně vstupu Finska do Severoatlantické aliance. Uvedl to dnes finský prezident Sauli Niinistö, který bude ve čtvrtek a v pátek na návštěvě Turecka, píše agentura AFP. Finské agentuře STT řekl nejmenovaný blízký spolupracovník tureckého prezidenta, že Erdogan velmi pravděpodobně ohlásí souhlas s rozšířením NATO o tuto severskou zemi.

Niinistö dnes oznámil, že ve čtvrtek a pátek navštíví Turecko. Podle něj již dříve dala Ankara najevo, že chce sdělit své rozhodnutí při jednání prezidentů.

"(Finský) prezident přijede v pátek do Turecka a setkáme se. Poté naplníme náš slib, " odpověděl dnes Erdogan na otázku, zda pošle příští týden do parlamentu finskou žádost o vstup do NATO. Zahraniční agentury se domnívají, že Erdogan naznačil, že tak učiní. Podle agentury Reuters turečtí zákonodárci pravděpodobně rozhodnou o žádosti ještě před parlamentními volbami v polovině května.

Finsko usiluje o vstup do Severoatlantické aliance společně se sousedním Švédskem. Obě země podaly žádost o vstup do aliance společně po ruské invazi na Ukrajinu. "Pro Finsko je velmi důležité, aby se Švédsko a Finsko staly členy NATO co nejdříve," uvedl dnes Niinistö. Vůči Stockholmu má však Ankara stále vážné výhrady a turecký prezident zatím nedal najevo, že by se chystal zahájit ratifikaci švédské žádosti v tureckém parlamentu.

Se vstupem obou zemí musí vyjádřit souhlas parlamenty všech členských států NATO. Vedle Turecka dosud žádosti neratifikovalo ani Maďarsko.

Turecko blokovalo vstup Švédska a Finska do NATO od loňského jara. Severským zemím Ankara vyčítala málo důrazný postup vůči organizacím, které turecké úřady považují za teroristické. Jednalo se například o Stranu kurdských pracujících (PKK) či kurdské milice YPG. Ankara Švédsku také vyčítá, že umožňuje protesty proti islámu a pálení posvátné knihy korán, což Turecko považuje za šíření nenávisti.