Ankara kritizuje USA, že spojují prodej F-16 Turecku a vstup Švédska do NATO

Ankara - Ankara kritizuje administrativu amerického prezidenta Joea Bidena, že spojuje prodej stíhacích letounů F-16 Turecku s ratifikací vstupu Švédska do Severoatlantické aliance v tureckém parlamentu. Turecký prezident Recep Tayyip Edrogan dnes podle agentury Reuters řekl, že to jeho zemi "vážně znepokojuje".

Erdogan na tiskové konferenci po summitu skupiny G20 v Dillí řekl, že se sešel s Bidenem a že spolu jednali o prodeji F-16 Turecku. Šéf Bílého domu podle něho dal do souvislosti dodávky těchto letounů s postupem Turecka při ratifikaci vstupu Švédska do NATO. "Takový přístup nás vážně znepokojuje," uvedl Erdogan.

Turecko, které Švédsku doposud stavělo největší překážky na cestě do Severoatlantické aliance, v říjnu 2021 požádalo o prodej stíhaček F-16 a vybavení pro modernizaci letounů, které už ve výzbroji má. Hodnota obchodu je 20 miliard dolarů (456 miliard korun).

Na okraji červencového summitu NATO ve Vilniusu generální tajemník aliance Jens Stoltenberg oznámil, že Erdogan předloží švédskou žádost o vstup do vojenského bloku co nejdříve parlamentu a že bude usilovat o její schválení. Den poté poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan řekl, že administrativa bude pokračovat v procesu dodání těchto stíhaček do Turecka po konzultaci s Kongresem.

Ankara obviňuje Švédsko, že poskytuje útočiště radikálům nepřátelským vůči tureckému státu, jde hlavně o členy zakázané Strany kurdských pracujících (PKK), kterou Turecko, Evropská unie i Spojené státy považují za teroristickou organizaci. Erdogan žádá, aby Švédsko vydalo do Turecka údajné ozbrojence PKK a zabránilo konání shromáždění ve prospěch této strany na svém území. Aby vyšlo Turecku vstříc, přijalo Švédsko v červnu zákon, podle kterého je nelegální členství v jakékoliv teroristické organizaci nebo poskytování logistické a finanční pomoci zakázaným skupinám. Stockholm dal nedávno najevo, že doufá, že turečtí zákonodárci schválí jeho žádost o vstup do NATO, až se sejdou na říjnové schůzi.

Švédsko a Finsko přihlášku do NATO podaly loni na jaře v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Finsko se členem aliance stalo letos v dubnu, vstup Švédska zatím neratifikovalo Turecko a Maďarsko. Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan řekl, že Ankara a Budapešť v této věci úzce spolupracují.