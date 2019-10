Ankara dokončila přípravy syrské invaze, udeřila u irácké hranice

Ankara/Washington - Turecké ministerstvo obrany oznámilo, že dokončilo přípravy invaze do severovýchodní Sýrie. V noci na dnešek již turecká armáda podle zdrojů agentury Reuters udeřila na syrsko-irácké hranici s cílem znemožnit kurdským bojovníkům využít tuto cestu k upevňování pozic v severovýchodní Sýrii. Český premiér Andrej Babiš dnes varoval, že turecká invaze by mohla vyvolat další uprchlickou vlnu směřující do Evropy.

Vojenskou operaci proti syrským Kurdům, kteří patří ke spojencům USA v boji proti islámským radikálům, Ankara ohlásila v sobotu. Turci řadí milice syrských Kurdů (YPG) k teroristům a ke spojencům v Turecku zakázané Strany kurdských pracujících (PKK). Ankara tvrdí, že chce u syrské hranice vytvořit bezpečnou zónu a zajistit tak podmínky pro návrat syrských uprchlíků.

Donald Trump mezitím čelí kritice kvůli ohlášenému stažení amerických vojáků z oblasti; výhrady k takovému kroku veřejně vyjádřili i někteří dosud loajální členové vládních republikánů. Americký prezident dnes ale prohlásil, že Spojené státy syrské Kurdy neopouštějí, a hájil potřebu své země udržovat dobré vztahy s Ankarou. Tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pozval na 13. listopadu do Bílého domu.

"Tak mnoho lidí příhodně zapomíná, že Turecko je velký obchodní partner USA," napsal Trump na twitteru. "Sice ze Sýrie odcházíme, ale v žádném případě jsme neopustili Kurdy, kteří jsou výjimeční lidé a skvělí bojovníci," dodal s tím, že USA syrským Kurdům pomáhají finančně a dodávají jim zbraně. Zopakoval své varování Turecku, že jakékoli "zbytečné" vojenské operace budou mít "ničivý dopad na ekonomiku Turecka a jeho slabou měnu".

Washington dnes ujistil, že USA nestahují všechny své vojáky, ale asi jen padesátku až stovku příslušníků speciálních sil ze severu, kteří budou přemístěni na jiná místa v zemi. USA mají v Sýrii asi 1000 vojáků.

Už v pondělí Trump prohlásil, že USA svou roli v porážce radikálů z tzv. Islámského státu splnily a nyní je na regionálních a evropských zemích, aby se postaraly o zajaté členy organizace a jejich rodiny. Kurdové jich v táborech na severu Sýrie střeží na 11.000.

Kroky Ankary neschvaluje a nepodporuje mimo jiné Pentagon. Dnes podle tureckého tisku americká armáda vyřadila Turecko z koaličního mechanismu, který umožňuje koordinaci letectva ve vzdušném prostoru nad severovýchodní Sýrií. Ankara tak nyní nemá přístup k informacím monitorujícím situaci, což mu podle médií znemožní leteckou podporu případné pozemní operace v Sýrii.

Sami Kurdové stažení amerických vojáků ze svého území považují za zradu. Náměstek syrského ministra zahraničí je vyzval, aby se přimkli k syrské vládě.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes uvedl, že USA o svém záměru v Sýrii Rusko předem neinformovaly, a varoval před možným narušením snah o mírové řešení tamního konfliktu. Moskva patří ke klíčovým spojencům syrského prezidenta Bašára Asada.

K situaci se vyslovili i čeští představitelé. Premiér Babiš by uvítal rychlou reakci Evropy a varoval před možnou další uprchlickou vlnou směřující do Evropy v důsledku ohlášené turecké operace. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček vyjádřil z avizovaného postupu Ankary obavy a vyzval k respektování mezinárodního práva, podle něj lze řešit situaci pouze diplomaticky. Prezident Miloš Zeman podle svého mluvčího dění analyzuje.