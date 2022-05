Anifilm má zájem provozovat zámek v centru Liberce celoročně

Liberec - Organizátoři mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm mají zájem celoročně provozovat zámek z konce 16. století, který je v horním centru Liberce. Zatím jde ale jen o vizi, projekt je podle ředitele festivalu Tomáše Rycheckého na začátku.

"Věděli jsme, že to bude běh na dlouhou trať a k tomu cíli se pomalinku přibližujeme. Teď využíváme zámek primárně na festival, ale ty plány jsou a platí. Chceme ho využívat celoročně a jsme v určitých jednáních, které by právě umožnily, aby se zámek zabydlel," řekl Rychecký ČTK.

Památkově chráněný zámek nemá aktuálně žádné trvalé využití. Má soukromého vlastníka a organizátoři Anifilmu ho mají na festival, který se koná tento týden, pronajatý. Slouží jim jako hlavní sídlo, je tam i game zóna či škola animace. Cílem je přeměnit zámek do budoucna na takzvaný Dům animace. "My jsme si nechali zpracovat studii proveditelnosti, která nám jasně popsala, jak by objekt šel využívat celoročně, tak aby byl funkční, samonosný, aby se sám ekonomicky uživil. Ta studie to podporuje, závěr z toho je pozitivní, že to má smysl, že to do Liberce patří a že to má potenciál, aby to fungovalo dlouhodobě," uvedl ředitel Anifilmu.

Podle něj to ale bude vyžadovat vysokou investici a aby bylo možné na projekt žádat dotace, bude nutné zámek od soukromého vlastníka odkoupit a získat do veřejného vlastnictví. V úvahu připadají město a kraj, které konání Anifilmu finančně podporují. Před zhruba pěti lety, kdy o koupi zámku uvažovala liberecká radnice, se cena za něj odhadovala na 60 až 100 milionů korun. Podle libereckého primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) město nyní peníze na koupi zámku nemá. "Město stojí před jinými finančními výdaji, což je hlavně bazén, komunikace a tramvajová trat," řekl primátor ČTK. Dokáže si ale představit, že by se město na koupi zámku jen spolupodílelo a většinovou částku zaplatil Liberecký kraj.

Podle hejtmana Martina Půty (SLK) budou o možném nákupu zámek jednat. "Řekli jsme si, že se budeme teď věnovat festivalu a sedneme si k tomu po něm a budeme rozvíjet tu myšlenku," řekl hejtman ČTK. Zámek vnímá jako mimořádný objekt v centru krajského města. "Vždy byl ale problém, že se nevědělo, co v zámku dělat. Teď poprvé existuje někdo, kdo by ho dokázal naplnit po celý rok," dodal.

Zámek v minulosti sloužil nejen jako šlechtické sídlo, byl v něm i soud, ubytovna, ředitelství Státních lesů a statků a později i vysoká škola. Od 70. let minulého století patřil Skloexportu, díky čemuž zde byla jedna z nejrozsáhlejších expozic skla na světě. Zámek podstoupil mnoho přestaveb a původního v něm mnoho není. Nejcennější je kaple, kterou nechala v letech 1604 až 1606 k zámku přistavět Kateřina z Redernu.