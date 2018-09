Brno - Provozovatel penzionu se nemůže zříct odpovědnosti za ukradené kolo s poukazem na to, že jeho hodnota výrazně převyšuje běžné ceny turistického vybavení hostů. Ani speciální sestavy jízdních kol totiž zpravidla nelze považovat za jiné cennosti ve smyslu občanského zákoníku, rozhodl Nejvyšší soud v neobvyklém sporu.

Klíčovou právní větu staršího rozsudku aktuálně schválilo civilní kolegium soudu k publikaci. Poslouží tak jako vodítko v podobných situacích. Stížnost proti rozhodnutí ovšem ještě řeší Ústavní soud, zjistila ČTK z justičních databází.

Spor byl veden podle starého občanského zákoníku, pojem "jiné cennosti" se ale objevuje i v aktuálně platném kodexu.

Spor má počátek v srpnu 2011, kdy do penzionu na Trutnovsku přijel host se dvěma koly v souhrnné hodnotě asi 125.000 korun. Provozovatelka penzionu nesouhlasila s uložením kol přímo v budově a určila pro ně místo v uzamykatelné kůlně v areálu ubytovacího zařízení. Kůlnu ovšem v noci někdo vykradl.

Soudy v Trutnově a Hradci Králové dospěly k závěru, že provozovatelka nese odpovědnost za škodu vzniklou krádeží uložených věcí. Provozovatelka v dovolání k Nejvyššímu soudu poukázala i na to, že odcizená kola měla být posuzována jako takzvané jiné cennosti, které cenou výrazně přesahují hodnotu běžně odkládaných věcí. V praxi by to znamenalo pětitisícový limit pro náhradu škody.

Podle Nejvyššího soudu ovšem neurčitý pojem "jiné cennosti" odkazuje spíše ke klenotům, šekům, starožitnostem, drahocenným kožichům a dalším věcem, které by měli hosté předat provozovateli do zvláštní úschovy.

"Jde tedy většinou o předměty, jejichž povaha i cena se vymyká poměrům běžné ubytované osoby a které představují výjimečné nakládání s předměty ne zcela obvykle vnášenými do vyhrazených prostor," uvedl Nejvyšší soud. Bicykly v horském penzionu v kraji vyhledávaném cykloturisty ovšem za takovou nestandardní cennost považovat nelze.

"Zjištěná cena žalobcových kol sice nebyla zanedbatelná a přesahovala hodnotu obvyklých sportovních (turistických) jízdních kol, avšak výsledná částka za oba stroje není nepřiměřeně vysoká vzhledem k charakteru kol a tomu, v jakém prostředí byla užívána a posléze při ubytování vnesena do prostor k tomu vyhrazených provozovatelkou penzionu," rozhodl NS.