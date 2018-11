Bordeaux (Francie) - Záložník Jan Sýkora po poločase vystřídal Ibrahima Traorého a v 79. minutě měl největší šanci slávistických fotbalistů v utkání 5. kola Evropské ligy v Bordeaux. Trefil však jen obránce a Pražané prohráli 0:2. Podle Sýkory by se měli červenobílí ze špatného výkonu poučit a za dva týdny doma v závěrečném duelu skupiny s Petrohradem zahrát úplně jinak.

"Ani nevíte, jak mě ta neproměněná šance mrzí. Kdybych ten gól dal, bylo by to 1:1. Nevím, jestli by to tak skončilo, možná ano, ale určitě by se nám ulevilo. Takhle to bohužel nedopadlo, moje chyba," řekl novinářům Sýkora.

Jeho tým mohl už v Bordeaux slavit postup, kdyby uhrál více bodů než Kodaň v druhém utkání v Petrohradu. Jenže Pražané od začátku tahali ve Francii za kratší konec.

"My jsme věděli, že Bordeaux je na tom dobře v individuálních činnostech. Vždy soupeř hraje, co mu tým dovolí. My jsme dnes dovolili Bordeaux hodně a podle toho to vypadalo. Bohužel jsme zápas nezvládli a o postup tak musíme hrát až do posledního zápasu," uvedl Sýkora.

Nemyslí si, že by zápas ovlivnil fakt, že dorazilo jen šest tisíc diváků. "Ne. Máme dost zkušené mužstvo na to, abychom si to v hlavách urovnali. Ten výkon z naší strany prostě nebyl dobrý," konstatoval čtyřiadvacetiletý záložník.

Díky prohře Kodaně v Petrohradu slávisté udrželi před dánským soupeřem na druhém místě tabulky dvoubodový náskok a bez ohledu na výsledek druhého utkání jim za dva týdny bude stačit k postupu remíza s ruským soupeřem, již jistým vítězem skupiny.

"To asi není o tom, jestli si člověk po zápase oddychl. Nás v první řadě mrzelo to, jaký jsme podali výkon, že jsme to tady nezvládli. A pak až jsme řešili něco jiného," uvedl Sýkora. "Budiž nám to poučením, že takhle to asi nepůjde a budeme to muset vzít za jiný konec," dodal.