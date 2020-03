Ani na vteřinu nebudeme Adriána vinit z vyřazení, řekl Klopp

Brankář Liverpoolu Adrián poté, co inkasoval gól od fotbalisty Atlética Madrid Marcose Llorenteho v odvetě osmifinále Ligy mistrů.

Brankář Liverpoolu Adrián poté, co inkasoval gól od fotbalisty Atlética Madrid Marcose Llorenteho v odvetě osmifinále Ligy mistrů. ČTK/AP/Jon Super

Liverpool - Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp nevinil z vyřazení v osmifinále Ligy mistrů brankáře Adriána, který nahradil zraněnou jedničku Alissona. "Reds" ve středeční odvetě s Atléticem Madrid vedli v prodloužení 2:0, ale po špatné Adriánově rozehrávce hosté snížili, čímž nastartovali obrat na 3:2.

"Ani na vteřinu ho nebudeme vinit. Musíme zůstat zdvořilí, protože to nechtěl udělat. V jiných utkáních nás mnohokrát podržel. Od té doby, co sem v létě přišel, chytá skvěle. Kvůli jeho chybě jsme zápas neprohráli, ale výrazně ho ovlivnila," citoval Kloppa klubový web.

"Inkasovaná branka je součástí fotbalu a neměla by mít tak obrovský vliv, ale v tu chvíli se utkání zlomilo. Předtím si Atlético říkalo, jak se s tím vyrovná, ale pak si řeklo, že by to mohl být jeho zápas. Trochu jsme ztuhli a oni naopak působili čerstvě," uvedl německý kouč.

"Existuje spousta důvodů, proč jsme nepostoupili. Jak už to tak v životě chodí, zvlášť když je vaše profese veřejná, lidé vás budou soudit. Adrián je ale dospělý chlap a vyrovná se s tím. Pomůžeme mu, ale podle mě to nepotřebuje," konstatoval držitel ceny FIFA pro nejlepšího trenéra za rok 2019.

Atlético vyhrálo úvodní duel 1:0. Liverpool v odvetě náskok smazal ve 43. minutě trefou Georginia Wijnalduma. Další gól přidal Roberto Firmino až v prodloužení, což byla podle Kloppa chyba. "Naše druhá branka přišla příliš pozdě. Skórovali jsme až v prodloužení a ne v základní hrací době. To byla chyba," řekl Klopp.

Podle něj nebude mít na mužstvo žádný vliv fakt, že nenaváže na předchozí dvě finálové účasti a loňský triumf. "Vůbec ne, vždyť jsme zkusili všechno. Předchozí dvě sezony jsme v Lize mistrů zažili výjimečnou jízdu. Následovala jedna party za druhou. I proti Atléticu bylo všechno nachystané na party, ale prohráli jsme," prohlásil bývalý kouč Mohuče a Dortmundu.

"Atlético vyhrálo oba duely a zaslouženě postoupilo. Teď budeme sledovat Ligu mistrů jako diváci. Ale všichni vědí, že se vrátíme a budeme o trofej znovu bojovat," uvedl Klopp. Jeho svěřenci už jsou ve hře pouze v anglické lize, kde jim k prvnímu titulu po 30 letech stačí ve zbývajících devíti zápasech uhrát šest bodů.