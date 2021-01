Ani na vesnici jsem nehrál na takovém terénu, řekl Kratochvíl

Jablonec - Přestože fotbalista Miloš Kratochvíl ani z vesnice nepamatuje tak těžký terén, jako byl dnes v Jablonci, paradoxně na něm odehrál svůj nejlepší zápas kariéry. Čtyřiadvacetiletý záložník poprvé v životě vstřelil v jednom ligovém duelu dvě branky a Severočechům zařídil obrat a výhru 2:1 proti Příbrami. Mrzelo ho pouze to, že v utkání 16. kola těsně nedosáhl na hattrick.

V Jablonci před utkáním začalo hustě sněžit a zápas se od úvodu proměnil v boj. "Musím říct, že jsem z vesnice a ani tam jsem nehrál na takovém terénu. Natož pak v lize. Bylo to šílené, s fotbalem to nemělo nic společného. Byla to prostě akorát bitva. Pro nás je hrozně důležité, že jsme to zvládli," řekl při on-line tiskové konferenci Kratochvíl.

"Nevíte, kam vám odskočí balon, ale těžký je hlavě pohyb. Je hrozně složité zabrzdit, otočit se. Hrozně vám to bere síly, strašně rychle ubývaly," doplnil Kratochvíl.

Jelikož husté sněžení neustávalo, v závěru už bylo hřiště na hranici regulérnosti. Rozhodčí Miroslav Zelinka nechal pořadatele dvakrát během zápasu očistit lajny.

"Já jsem doufal, že se bude hrát, těšil jsem se na zápas. Dopadlo to pro nás dobře a nikdo se nezranil. Sice jsem měl nedávno těžké zranění stehna, ale na to jsem vůbec nemyslel. Takže dobře, že jsme to odehráli. Ale chudáci naši trávníkáři. Doufám, že si s tím nějak poradí. Ale hřiště už asi do konce sezony nebude úplně stoprocentní," mínil Kratochvíl.

Do dnešního duelu dal v lize pouze šest branek, dvakrát v jednom utkání nejvyšší soutěže skóroval poprvé. "Nejlepší zápas v životě? Co se týče gólů, tak určitě, ale asi i celkově," poznamenal Kratochvíl.

Po vedoucím gólu příbramského Martina Nového v 52. minutě srovnal a za dalších 12 minut proměnil penaltu. Čtvrthodinu před koncem mohl dát třetí branku, ale minul. "Mrzí mě to hrozně moc, protože by to byl můj první hattrick. Ale přiznám se, že jsem tam při té šanci sotva doběhl. Už jsem byl fakt vyřízený," řekl bývalý hráč Plzně, Sokolova, Senice či Brna.

Při penaltě si dal o to větší pozor, že před týdnem proti Příbrami neproměnila pokutový kop Plzeň. "Viděl jsem, že se tam kluci nějak strkají s gólmanem Kočím. Myslím, že to tam znovu rozkopával. Takže vím, že ho odháněli. Já si šel zrovna pro balon. Možná to rozkopal, ale nechytil to, takže to dopadlo dobře," uvedl Kratochvíl s úsměvem.

Před zimní přípravou doléčil zranění a vrátil se ve velkém stylu. Skóroval dnes i v úvodním jarním kole při výhře 5:0 v Teplicích. "Myslím, že je to hrozně o hlavě. Teď jsem dobře připravený, protože po zranění jsem se dával dohromady jak psychicky, tak fyzicky. Neměl jsem tu úplně dobrý půlrok nebo rok, ale teď se cítím fakt dobře. Je mi jedno, jestli se hrálo na takovém nebo makovém terénu. Já si prostě věřil," řekl.

Jeho tým vyhrál osm z posledních devíti kol a upevnil si nečekané druhé místo v tabulce. "Samozřejmě si to užíváme. Nikdo nechce hrát o záchranu a prohrávat. Když se nám takhle daří, líp se regeneruje, trénuje i hraje. Je to hrozně o hlavě, moc nám pomáhá, že jsme nahoře a vyhráváme," dodal.