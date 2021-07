Ani na chvíli jsme nedostali strach, řekl Auda po výhře nad Íránem

Saitama (Japonsko) - Pivot Patrik Auda se podílel šestnácti body i obranou nejvyššího hráče soupeře na výhře basketbalistů nad Íránem. Češi v prvním utkání olympijského turnaje v Tokiu vedli až dvaadvacetibodovým rozdílem a nakonec zvítězili o šest bodů 84:78.

Jednatřicetiletý Auda zaznamenal 16 bodů, vyzdvihl ale především týmovou souhru. "Každý může bodovat. Snažíme se najít volné spoluhráče s nejlepší možnou střelou. Každý zápas dává body někdo jiný a nestojí to na dvou hráčích. To je fakt dobrý," pronesl Auda.

Zápas začal v deset hodin dopoledne místního času a hlediště pro 21 tisíc fanoušků zelo kvůli zákazu fanoušků na olympiádě prázdnotou. "První moment, když jdete hrát olympijský zápas, byl úžasný. Na druhou stranu však byla taková ospalá atmosféra. Je to určitě těžké, nicméně pro oba týmy stejné. Takové zápasy vyhrává tým, co chce," uvedl hráč působící v japonské lize.

A Češi zvládli úvod dobře. Prohrávali jen prvních pár minut a pak postupně navyšovali vedení. "Vstoupili jsme do toho s energií a snažili se nahnat náskok," řekl Auda.

Ve třetí čtvrtině vedli až o 22 bodů a zdálo se, že mají vývoj pod kontrolou. V poslední čtvrtce ale přišla krize a Írán snížil na šest bodů. "Dělala nám problém zóna a Íránu se začalo dařit i v útoku," řekl Auda. Týmu pomohly i vypjaté okamžiky z kvalifikace. "Věděli jsme, že musíme hrát do úplného konce. Nikdy jsem neztratili naději, ani nedostali strach," komentoval Auda vypjatou koncovku.

Na palubce měl občas v obraně obtížný úkol. Pod košem musel bránit Hamida Haddádího, který se pět let pohyboval v NBA. "Bylo to hrozně těžké. Není to jednoduché proti hráči, co má takové zkušenosti, je o pětadvacet kilo těžší a o dvanáct centimetrů vyšší," řekl 206 cm vysoký Auda. "Byl to ale náš první zápas na olympiádě, máme první výhru a tohle všechno je skvělá zkušenost. Jsme hrozně rádi," dodal.

Ve druhém utkání se Češi střetnou ve středu s Francií. "Je to vysoký tým, bude to více fyzické. V přípravě nehráli úplně dobře, prohráli i s Japonskem. Stát se může cokoliv, určitě nic nepodceníme. Dáme do toho všechno," prohlásil Auda.