Berlín - Ani 31. říjen nemusí být podle německých médií definitivním datem brexitu, a není tak třeba ho brát přehnaně vážně. Větší tlak na dohodu britských politiků stejně vytváří termín evropských voleb na konci května. Rozhodování o dalším odkladu brexitu podle německých médií ukázalo, jak rozdílné názory na postup vůči Británii mezi 27 zbývajícími členy Evropské unie panují.

"Ve věci brexitu se tedy jde do druhého prodloužení," konstatuje server listu Frankfurter Allgemeine Zeitung, podle něhož ale není vůbec jisté, že další odklad uklidní napjatou politickou situaci v Británii. "Protože to teď vypadá tak, že se Spojené království skutečně zúčastní voleb do Evropského parlamentu na konci května - voleb do parlamentu společenství, které už chtělo opustit. To je bezpochyby kuriózní situace, která poměry v království ještě rozpálí."

"Není to nový termín brexitu 31. října, který dostává Británii pod tlak, ale evropské volby v květnu," je přesvědčen také komentátor veřejnoprávní televize ARD, podle něhož je pro Brity, kteří jsou pro brexit, představa účasti na tomto hlasování mnohem strašidelnější než halloween 31. října. Ani jeden z termínů není ale podle komentátora třeba brát přehnaně vážně, protože se zatím zbývající členové EU ukazují odhodláni dát Britům dost času, aby bylo možné vyhnout se brexitu bez dohody.

O tom, že 31. říjen je definitivně posledním termínem, není na 100 procent přesvědčen ani web magazínu Spiegel. "Jestli ten čas bude stačit na to, aby se Britové mezi sebou konečně dohodli, není vůbec jisté," píše a poznamenává, že tak není vyloučen další mimořádný summit lídrů zemí EU krátce před tímto datem.

Jak Spiegel, tak další německá média si všímají i rozdělení zemí unie v názoru na to, jak dlouhý čas Británii poskytnout. Zatímco francouzský prezident Emmanuel Macron prosazoval termín brexitu 30. června, rakouský kancléř Sebastian Kurz se prý zasazoval dokonce o 22. květen. "Aliance zbylých sedmadvaceti se drolí," píše k tomu server listu Die Welt. "Zvláště Paříž a Berlín nebyly schopné najít společný postoj. Na konci tak je typický bruselský kompromis."