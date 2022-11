Anglie zakončí skupinu MS ostrovním derby s Walesem, USA čeká Írán

Dauhá - Dramatickou bitvu slibují na fotbalovém mistrovství světa v Kataru úterní závěrečné třetí zápasy skupiny B. Ve hře o osmifinále jsou všechny čtyři týmy. Nejblíže postupu je se čtyřmi body vedoucí Anglie, která se v ostrovním derby utká v Rajjánu s Walesem. V Dauhá se odehraje souboj Írán - USA. Oba duely mají výkop ve 20:00 SEČ.

Anglii může připravit o postup jedině vysoká porážka s Walesem o čtyři a více gólů a zároveň vítězství USA, nebo Íránu. Úřadující evropští vicemistři po úvodní výhře 6:2 nad Íránem se s USA rozešli bez branek.

"Budeme hrát proti soupeři, který stejně jako kdokoli jiný touží Anglii porazit. Musíme hrát chytře a dobře. Budu hodně zklamaný, pokud mi někdo řekne, že Wales chce vyhrát víc než my," řekl anglický trenér Gareth Southgate na tiskové konferenci. Anglie od porážky v roce 1984 zdolala Wales šestkrát za sebou.

Wales po remíze 1:1 s USA podlehl Íránu 0:2. Proto musí porazit Anglii a doufat v remízu USA s Íránem. Pakliže se v souběžně hraném duelu zrodí vítěz, potřebuje Wales vyhrát minimálně o čtyři branky, což se mu nikdy nepodařilo. "Postup nemáme ve vlastních rukách. Chceme zakončit skupinu dobrým výkonem a vítězstvím," konstatoval trenér Robert Page.

Írán při šesté účasti na turnaji usiluje o premiérový postup do osmifinále. Po vítězství nad Walesem je druhý, Američané na něj ztrácejí bod. Íránu stačí k účasti ve vyřazovací části výhra a případně i remíza, pokud Wales nezdolá Anglii. "Proti Walesu to byl krásný zápas. Nemůžu hráčům dostatečně poděkovat. Je to ale jen začátek, musíme dokončit práci," uvedl portugalský trenér Íránu Carlos Queiroz.

Mužstvo USA při posledních dvou účastech na MS (2010 a 2014) ze skupiny postoupilo. Írán v dosavadních dvou vzájemných zápasech neporazilo. Na světovém šampionátu 1998 mu podlehlo 1:2 a o dva roky později s ním v přípravě remizovalo 1:1. Američané potřebují k postupu vyhrát.

Kromě přímého souboje o osmifinále je utkání pikantní i tím, že obě země od roku 1980 neudržují diplomatické vztahy a panuje mezi nimi velká politická rivalita.

"Podle mě by se mělo o zápase mluvit proto, že oba týmy chtějí postoupit do osmifinále a ne kvůli politice a vztahům mezi zeměmi. Fotbal je o setkávání s mnoha různými lidmi, které spojuje láska ke sportu. Jsme fotbalisté a oba celky budou bojovat o vítězství. O tom to bude," řekl trenér USA Gregg Berhalter.

Tabulka:

1. Anglie 2 1 1 0 6:2 4 2. Írán 2 1 0 1 4:6 3 3. USA 2 0 2 0 1:1 2 4. Wales 2 0 1 1 1:3 1