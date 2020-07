Anglie od 10. července ruší karanténu pro cestující z Česka

Londýn - Anglie od 10. července ruší povinnou 14denní karanténu kvůli koronaviru pro lidi přijíždějící z 59 zemí, týká se to i České republiky. Ve výčtu naopak chybí Slovensko. Vyplývá to ze seznamu, který dnes zveřejnila britská vláda. Ta uvedla, že informace týkající se cest do Skotska, Walesu a Severního Irska, tedy do dalších částí Spojeného království, postupně zveřejní místní samosprávy.

"Od 10. července 2020, pokud v uplynulých 14 dnech nenavštívili nebo se nezastavili v jiných zemích či teritoriích, nebude u cestujících přijíždějících z následujících zemí a teritorií vyžadována po příjezdu do Anglie 14denní izolace," uvedl k seznamu britská vláda. Vedle Česka jsou na seznamu také Polsko s Maďarskem, Německo, Turecko, Vietnam, Tchaj-wan či Austrálie.

Britské ministerstvo dopravy uvedlo, že podmínka karantény byla již dříve odstraněna pro Irsko, se kterým má Spojené království společný cestovní prostor. Dodalo také, že z omezení bude vyjmuto také 14 britských zámořských teritorií a že seznam může být v nadcházejících dnech upraven po jednáních se zahraničními partnery.