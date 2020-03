Anglie i Francie přerušily fotbalové soutěže

Londýn - Kvůli šíření nákazy nového typu koronaviru se nebude hrát fotbal ani v Anglii. Premier League i nižší soutěže byly do 3. dubna přerušeny. Dnes o pozastavení soutěží informovala také Francie, zatímco v Itálii a Španělsku se přestalo hrát už dříve. Německo o odložení bundesligy rozhodne v úterý.

Anglie sáhla k razantnímu kroku krátce poté, co nákaza byla objevena u trenéra Arsenalu Mikela Artety a útočníka Calluma Hudsona-Odoie z Chelsea. Celkem Velká Británie zatím zaznamenala téměř 600 osob nakažených koronavirem a deset mrtvých.

"Je to velké zklamání. Podrobil jsem se testu okamžitě, jakmile jsem se začal cítit špatně. Vrátím se do práce hned, jak to bude možné," uvedl Arteta, po jehož potvrzené nákaze skončil v karanténě celý první tým Arsenalu včetně trenérského štábu a členů mládežnické akademie. "Je zřejmé, že nebudeme moci odehrát několik zápasů v plánovaných termínech," uvedlo vedení klubu.

Už ve středu bylo z preventivních důvodů zrušeno ligové utkání Arsenalu proti Manchesteru City, protože "Kanonýři" přišli v závěru února v Evropské lize do kontaktu s majitelem Olympiakosu Pireus Evangelosem Marinakisem. Ten v úterý oznámil, že má koronavirus.

Francie kvůli koronaviru přerušila fotbalové soutěže

Kvůli koronaviru byly přerušeny fotbalové soutěže také ve Francii. Země mistrů světa následovala Itálii a Španělsko, kde už byly ligy pozastaveny dříve. Po víkendu se má přidat i Německo, zatímco o osudu anglické Premier League se momentálně jedná.

"Naším cílem je dohrát ligu do léta. Jde nám hlavně o sportovní stránku, nicméně musíme brát v potaz i to, že kdybychom soutěž předčasně ukončili, mohlo by to pro některé kluby mít likvidační následky," uvedlo vedení německé ligy v prohlášení s tím, že valná hromada bude o přerušení rozhodovat v úterý. O nadcházejícím víkendu by se hrálo bez diváků, poté by byly soutěže přerušeny do 2. dubna.

Přerušení, kterému kvůli koronaviru sáhlo i vedení české ligy, hrozí také anglické Premier League. Fotbalová asociace by o tom měla rozhodnout ještě dnes poté, co nákaza byla objevena u trenéra Arsenalu Mikela Artety a útočníka Calluma Hudsona-Odoie z Chelsea.