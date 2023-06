Anglie i díky Sakově hattricku rozdrtila Severní Makedonii, Francie udolala Řeky

Utkání kvalifikace fotbalového ME Anglie - Severní Makedonie v Manchesteru, 19. června 2023. Bukayo Saka (vpravo) z Anglie střílí gól.)

Praha - Fotbalisté Anglie a Francie v kvalifikaci mistrovství Evropy 2024 zůstali i po čtvrtém kole stoprocentní. Albion ve skupině C deklasoval Severní Makedonii 7:0 i díky hattricku Bukaya Saky. Úřadující vicemistři světa v "béčku" rovněž doma udolali oslabené Řecko 1:0. O francouzském triumfu rozhodl Kylian Mbappé proměněnou penaltou.

Angličany v Manchesteru poslal do vedení ve 29. minutě kapitán Kane. Historicky nejlepší střelec ostrovního celku skóroval ve 12. zápase evropské kvalifikace po sobě. Domácí do přestávky pokořili obranu Severní Makedonie ještě dvakrát po brankách Saky a Rashforda z Manchesteru United, jenž se trefil na "svém" stadionu Old Trafford.

Jednadvacetiletý křídelník Arsenalu Saka ve druhém poločase zkompletoval premiérový hattrick v kariéře. Šestý anglický gól přidal střídající Phillips a v 73. minutě uzavřel skóre znovu Kane z pokutového kopu. Útočník Tottenhamu si v reprezentaci polepšil na 58 zásahů.

Francouzi v Saint-Denis měli od začátku převahu, ale řecká defenziva v prvním poločase odolala. Krátce po změně stran Mavropanos v šestnáctce kopnul Griezmanna do hlavy a domácí zahrávali penaltu. Mbappé uspěl až napodruhé, první pokus mu Vlachodimos zlikvidoval, ale kvůli předčasnému vyběhnutí řeckého brankáře se pokutový kop opakoval. Hvězdný útočník Paris St. Germain zaznamenal jubilejní 40. reprezentační gól v 70. utkání.

Domácí pojistku nepřidali, přestože od 70. minuty hráli v početní výhodě po vyloučení Mavropanose. "Les Bleus" i ve čtvrtém kvalifikačním duelu udrželi čisté konto. Řecko po úvodních dvou výhrách poprvé zaváhalo, v neúplné tabulce zůstalo druhé se ztrátou šesti bodů na Francouze.

O čtvrté kvalifikační vítězství přišlo Švýcarsko, které doma s Rumunskem neudrželo dvoubrankový poločasový náskok a remizovalo 2:2. Přesto dál vede skupinu I o dva body před dnešním soupeřem. Domácí v Lucernu vedli po trefách Amdouniho. Útočník Basileje v pěti reprezentačních zápasech vstřelil pět branek. První rumunskou porážku v bojích o Euro ale v závěru odvrátil střídající Mihaila. Útočník Parmy skóroval v předposlední minutě a v nastavení.

Kvalifikace ME 2024 ve fotbale:

Skupina B:

Irsko - Gibraltar 3:0 (0:0)

Branky: 53. Johnston, 59. Ferguson, 90.+2 Idah.

Francie - Řecko 1:0 (0:0)

Branka: 55. Mbappé z pen. ČK: 70. Mavropanos (Řecko).

Tabulka:

1. Francie 4 4 0 0 9:0 12 2. Řecko 3 2 0 1 5:2 6 3. Irsko 3 1 0 2 4:3 3 4. Nizozemsko 2 1 0 1 3:4 3 5. Gibraltar 4 0 0 4 0:12 0

Skupina C:

Ukrajina - Malta 1:0 (0:0)

Branka: 72. Cyhankov z pen.

Anglie - Severní Makedonie 7:0 (3:0)

Branky: 38., 47. a 51. Saka, 29. a 73. z pen. Kane, 45. Rashford, 64. Phillips.

Tabulka:

1. Anglie 4 4 0 0 15:1 12 2. Ukrajina 3 2 0 1 4:4 6 3. Itálie 2 1 0 1 3:2 3 4. Severní Makedonie 3 1 0 2 4:11 3 5. Malta 4 0 0 4 1:9 0

Skupina D:

Arménie - Lotyšsko 2:1 (1:0)

Branky: 35. Tiknizjan, 90.+1 Barsegjan z pen. - 67. Savalnieks.

Turecko - Wales 2:0 (0:0)

Branky: 72. Nayir, 82. Güler. ČK: 42. Morrell (Wales).

Tabulka:

1. Turecko 4 3 0 1 7:5 9 2. Arménie 3 2 0 1 7:5 6 3. Chorvatsko 2 1 1 0 3:1 4 4. Wales 4 1 1 2 4:7 4 5. Lotyšsko 3 0 0 3 3:6 0

Skupina H:

Finsko - San Marino 6:0 (2:0)

Branky: 65., 72. a 74. Hakans, 16. Kamara, 39. Källman, 76. Pukki.

Severní Irsko - Kazachstán 0:1 (0:0)

Branka: 88. Ajmbetov.

Slovinsko - Dánsko 1:1 (1:1)

Branky: 25. Šporar - 42. Höjlund.

Tabulka:

1. Finsko 4 3 0 1 10:3 9 2. Kazachstán 4 3 0 1 8:4 9 3. Dánsko 4 2 1 1 7:5 7 4. Slovinsko 4 2 1 1 5:4 7 5. Severní Irsko 4 1 0 3 2:3 3 6. San Marino 4 0 0 4 0:13 0

Skupina I:

Bělorusko - Kosovo 2:1 (0:0)

Branky: 73. Morozov, 75. Ebong - 87. Muriqi z pen.

Švýcarsko - Rumunsko 2:2 (2:0)

Branky: 28. a 41. Amdouni - 89. a 90.+2 Mihaila.

Izrael - Andorra 2:1 (1:0)

Branky: 42. Šlomo, 61. Solomon - 52. Rosas.

Tabulka:

1. Švýcarsko 4 3 1 0 12:3 10 2. Rumunsko 4 2 2 0 6:3 8 3. Izrael 4 2 1 1 5:6 7 4. Kosovo 4 0 3 1 3:4 3 5. Bělorusko 4 1 0 3 4:10 3 6. Andorra 4 0 1 3 3:7 1