Aneta Langerová vydá nové album v den svých 34. narozenin

Praha - Aneta Langerová vydá nové studiové album 26. listopadu v den svých 34. narozenin. Nahrávka s názvem Dvě slunce opět vznikala ve spolupráci s klavíristou, spoluautorem a producentem Jakubem Zitkem. Písní Tam kam přispěla Dorota Barová, která zhudebnila text Tomáše Tajchnera. Albu předcházely singly Bílý Den a titulní Dvě slunce, ke kterým vznikly videoklipy. "Jejich scénáře a režie se ujal Zdeněk Suchý, kterého jsme náhodou potkali v době natáčení singlu Bílý den na ulici," řekla v rozhovoru s ČTK Langerová.

"Takřka nám přišel pod ruku. Hned nás napadlo, že by měl natáčet právě Bílý den, protože má humor a nadhled a dokáže ty věci udělat čistě. V písni je i mužské téma, tak jsem si říkala, že by režisérem měl být muž," uvedla zpěvačka a skladatelka.

V hlavní roli videoklipu Dvě slunce herečka Anna Fialová. Ve videoklipu Bílý den se zase představil herec Miloslav Mejzlík. "Zdeněk (Suchý) při poslechu desky pochopil, že jde o nějaký vnitřní prostor, výchozí bod, ze které my všichni jako lidé vycházíme. V tom vnitřním prostoru se každý musí upevnit, aby byl schopen vyjít ven. V klipech jsou starší muž a mladá žena a každý si v nicotě hledá to, co je pro něj důležité. Líbilo se mi, že režisér nevnucuje lidem nějaký názor, ale nechává je, aby se v klipech našli svoje témata," podotkla Langerová.

Album Dvě slunce bylo nahráno ve studiu Anténa a doma. Kromě Langerové a Zitka se zde potkávali zkušení muzikanti z kapely Langerové, bubeník Martin Kopřiva, baskytarista Miloš Klápště, kytarista Ludvík Kulich, violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová, houslistka Veronika Vališová a violista Vladan Malinjak. K písni Dvě slunce byl jako host přizván kytarista Jiří Šimek. Dechové nástroje a gospelové sbory nahráli ve Studiu A Českého rozhlasu. Velký podíl na vzniku nahrávky má také manažer Nikola Langer.

"Neumím si na místě manažera představit nikoho jiného než svého bratra. Panuje mezi námi naprostá důvěra i vzájemný respekt. Vždy se nějak domluvíme, i když jsou někdy naše názory pochopitelně odlišné. Základem naší spolupráce je bezbřehá důvěra, Pracuju s niterními pocity, potřebuju někoho, kdo mě dobře zná, bude mě chránit a zároveň ke mně nějakým způsobem dokáže být kritický," konstatovala Langerová.

U příležitosti svých 34. narozenin zpěvačka uvedla, že přibývající věk má na ni "léčivý" účinek. "Já mám každým rokem opravdu lepší a lepší pocit ze svého života i z pohledu na svět. Získávám postupně nadhled a jsem za to moc ráda," sdělila.

První vítězka soutěže Česko hledá SuperStar Langerová vydala debutové album Spousta andělů v roce 2004 a prodalo se ho přes 100.000 kusů. Za nahrávku Na Radosti získala v roce 2015 čtyři sošky Anděla od Akademie populární hudby. Prosincové křty novinky Dvě slunce musela kvůli patřením proti šíření koronaviru odložit. "Ale příští rok by se měl nést ve znamení velkého turné k albu Dvě slunce, tak doufám, že to vyjde," dodala.