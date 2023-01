Andreescuová otočila v Adelaide zápas s Muguruzaovou ze stavu 0:6, 2:5

Adelaide (Austrálie) - Velkolepým obratem zahájila nový tenisový rok vítězka US Open z roku 2019 Kanaďanka Bianca Andreescuová. V souboji grandslamových šampionek v prvním kole turnaje v Adelaide prohrávala se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou už 0:6, 2:5, ale nakonec zvítězila 0:6, 7:6 (7:3), 6:1.

Bývalou světovou jedničku a někdejší vítězku Wimbledonu a Roland Garros porazila Andreescuová i ve třetím vzájemném utkání.

"V druhém setu jsme prostě musela začít hrát jinak. Řekla jsem si, že do toho půjdu, ať se děje, co se děje. Začala jsem trefovat kurt a vyšlo to. Netuším, jak se mi to povedlo," uvedla dvaadvacetiletá Kanaďanka.

V druhém kole se utká buď se čtvrtou nasazenou Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou, nebo s Američankou Amandou Anisimovovou.

V Adelaide vstoupí do sezony i Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová, které se představí v pondělí.

Tenisový turnaj v Adelaide (tvrdý povrch):

Muži (dotace 642.735 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Giron (USA) - Gasquet (Fr.) 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:5, McDonald (USA) - Galán (Kol.) 6:3 skreč.

Ženy (dotace 826.837 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Andreescuová (Kan.) - Muguruzaová (Šp.) 0:6, 7:6 (7:3), 6:1, Kanepiová (Est.) - Sasnovičová (Běl.) 4:6, 6:1, 6:4.