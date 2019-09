Andreescuová je po výhře nad Williamsovou královnou US Open

New York - Devatenáctiletá Bianca Andreescuová je novou šampionkou tenisového US Open. Při svém debutu v hlavní soutěži nenašla přemožitelku ani v dnešním finále, v kterém porazila 6:3 a 7:5 o více než osmnáct let starší Serenu Williamsovou z USA a stala se první kanadskou grandslamovou vítězkou. Jamie Murray a Bethanie Matteková-Sandsová obhájili titul ve smíšené čtyřhře.

Dcera rumunských rodičů Andreescuová odehrála první velké finále brilantně a Williamsovou, která se trápila na servisu, zdolala za hodinu a 39 minut. V triumf proměnila čtvrtou grandslamovou účast a v open éře vyrovnala rekord Moniky Selešové.

"Těžko se slovy popisuje, co prožívám. Tvrdě jsem na tohle pracovala a jsem vděčná, že jsem to dokázala," řekla Andreescuová při slavnostním vyhlášení.

Williamsová po předloňském narození dcery Olympie neuspěla v grandslamovém finále ani napočtvrté. Loni prohrála závěrečný duel ve Wimbledonu i na US Open a letos znovu na trávě v All England Clubu a nyní v New Yorku. Stále tak čeká na 24. grandslamový vavřín, jímž by se vyrovnala Australance Margaret Courtové.

Andreescuová hrála většinu finále bez nervů, výborně se pohybovala a míče trefovala čistě. Naopak Williamsová 20 let po prvním grandslamovém triumfu, který získala právě v New Yorku, vypadala převážně v křeči.

Američanka přišla v utkání pětkrát o podání, z toho třikrát po dvojchybě při brejkbolu. "Proč nemůžu trefit servis?" ptala se nešťastně šestinásobná vítězka US Open během utkání směrem ke svému realizačnímu týmu. V utkání trefila jen 45 procent prvních podání a po druhém uhrála jen 13 ze 42 výměn.

Andreescuová zvládla zápas výborně technicky i psychicky. Fanoušci na zaplněném dvorci Arthura Ashe, největším tenisovém kurtu světa, fandili freneticky Williamsové. Oslavovali vítězné míče domácí legendy a chyby kanadské hráčky.

Do varu se publikum dostalo ve druhé sadě. Andreescuová vedla už 5:1, ale při svém podání nevyužila mečbol a Williamsová se na chvilku chytla. Začala pálit vítězné míče, a když srovnala na 5:5, obecenstvo si v hledišti plácalo. Kanaďanka ale zvládla servis na 6:5 a vzápětí při podání Williamsové proměnila třetí mečbol. "Vím, že jste chtěli, aby vyhrála Serena, tak promiňte," říkala pak divákům.

"Byli jste skvělí celé dva týdny," děkovala Williamsová fanouškům. "Bojovala jsem, chtěla jsem hrát lépe a vydržet na kurtu déle. Bianca ale odehrála neuvěřitelný zápas. Blahopřeji. Jsem na tebe pyšná," gratulovala Američanka vítězce.

Za titul Andreescuové získala 3,85 milionu dolarů (zhruba 87 milionů korun), více než vydělala za celou dosavadní kariéru. V žebříčku bude poprvé v elitní desítce, v které se posune na páté místo. "Tenhle rok je jako sen," řekla tenistka, která začínala sezonu na 178. místě žebříčku. Williamsová bude nově devátá.

Jamie Murray s Mattekovou-Sandsovou obhájili titul na US Open

Jamie Murray a Bethanie Matteková-Sandsová obhájili titul ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open. Třiatřicetiletý Brit a o rok starší Američanka dnes ve finále v New Yorku zdolali 6:2, 6:3 turnajové jedničky Michaela Venuse z Nového Zélandu a Čchan Chao-čching z Tchaj-wanu.

Starší bratr bývalé světové jedničky ve dvouhře Andyho Murrayho získal titul v mixu na US Open už třetí rok po sobě, poté co v roce 2017 vyhrál po boku švýcarské legendy Martiny Hingisové. To se naposledy povedlo Australanovi Nealeu Fraserovi na konci 50. let minulého století.

Murray si dnes připsal sedmý grandslamový triumf, z toho pátý v mixu. Matteková-Sandsová vyhrála jeden ze čtyř velkých turnajů podeváté, přičemž pět titulů má z ženské čtyřhry ve dvojici s Lucií Šafářovou.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - finále:

Andreescuová (15-Kan.) - S. Williamsová (8-USA) 6:3, 7:5.

Smíšená čtyřhra - finále:

J. Murray, Matteková-Sandsová (Brit./USA) - Venus, Čchan Chao-čching (1-N. Zél./Tchaj-wan ) 6:2, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - čtvrfinále:

Forejtek (4-ČR) - Welte (Něm.) 3:6, 7:5, 7:5, Nava (8-USA) - Lehečka (15-ČR) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - semifinále:

Paulson, Zgirovskij (ČR/Běl.) - Ionel, Marek (Rum./Pol.) 6:4, 6:2.

Finále:

Spizzirri, Zink (USA) - Paulson, Zgirovskij 7:6 (7:4), 6:4.