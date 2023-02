Anderssonová vyhrála v Toblachu závod na 10 km, Janatová doběhla patnáctá

Toblach (Itálie) - Švédská lyžařka Ebba Anderssonová vyhrála na Světovém poháru v Toblachu závod na 10 kilometrů volnou technikou. Česká reprezentantka Kateřina Janatová doběhla na 15. místě, Kateřina Razýmová byla o tři příčky za ní osmnáctá.

Závod mužů na stejné trati a bez české účasti opanovali norští reprezentanti v čele s Paalem Golbergem, kteří obsadili prvních sedm míst. Lídr seriálu Johannes Hösflot Klaebo skončil třetí s časem horším jen o 2,8 sekundy, druhý Simen Hegstad Krüger ztratil na vítěze pouhé tři desetiny.

Anderssonová v generálce před mistrovstvím světa v Planici vybojovala páté vítězství v kariéře. Na stejné trati triumfovala i minulý týden v Les Rousses, kde pak přidala výhru i na klasické dvacítce s hromadným startem. Dnes porazila druhou Američanku Jessie Digginsovou o 13,3 sekundy. Třetí skončila Norka Ingvild Flustad Östbergová.

Janatová v Itálii navázala na páteční 12. místo ve sprintu. Za Anderssonovou zaostala o 57 sekund. Razýmová, která se v této sezoně vrátila mezi elitu po červnovém porodu dcery, ztratila na vítězku 1:05,4 minuty.

"Top patnáctka v distanci je pořád super umístění, zvláště když tady byla opravdu velká konkurence. Nikdo nevynechává závody před mistrovstvím světa, takže jsme měli opravdu přímé srovnání, jak by to mohlo za pár týdnů vypadat v Planici," uvedla na svazovém webu spokojená Janatová. "Nejvíce jsem dnes ztrácela ve sjezdech. Nebyla to ale chyba lyží, bylo to mnou, že jsem v nich nepracovala tak, jak jsem měla. To je pro mě další dobrá věc, že vím, kde ztrácím a kde se ještě můžu zlepšit nebo stáhnout svoji ztrátu," dodala.

V neděli jsou v Toblachu na programu štafety. Světový šampionát ve Slovinsku začne 21. února.

SP v běhu na lyžích v Toblachu - 10 km volně:

Muži: 1. Golberg 20:46,4, 2. Krüger -0,3, 3. Klaebo -2,8, 4. Amundsen -5,2, 5. Tönseth -12,1, 6. Holund (všichni Nor.) -16,4.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 31 závodů): 1. Klaebo 1911, 2. Golberg 1740, 3. Pellegrino (It.) 1321, 4. Holund 1079, 5. Tönseth 989, 6. Krüger 973, ...11. Novák 790, 47. Černý 271, 76. Šeller 150, 117. Fellner (všichni ČR) 53.

Ženy: 1. Anderssonová (Švéd.) 23:24,7, 2. Digginsová (USA) -13,3, 3. Östbergová (Nor.) -33,2, 4. Fähndrichová (Švýc.) -37,3, 5. Brennanová (USA) 39,0, 6. Claudelová (Fr.) -41,1, ...15. Janatová -57,0, 18. Razýmová (obě ČR) -1:05,4.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1505, 2. Digginsová 1371, 3. Niskanenová (Fin.) 1353, 4. Brennanová 1239, 5. Karlssonová (Švéd.) 1220, 6. Fähndrichová 1071, ...24. Janatová 621, 38. Razýmová 360, 45. Beranová 290, 90. Antošová 72, 113. P. Nováková 25, 138. A. Nováková (všechny ČR) 6.