Anděl mezi zdravotníky 2022 je minulostí. Vítězkou je lékařka Marta Vachová z Nemocnice Teplice

Třetí ročník projektu Anděl mezi zdravotníky se uskutečnil v Městském divadle v Náchodě. Dvanáctka finalistů z řad zdravotníků, pečovatelů, farmaceutů a laborantů soutěžila o titul Anděl mezi zdravotníky 2022. V krátkém představení, v rozhovorech se známými osobnostmi a při znalostních otázkách finalisté prokázali svoji pohotovost, komunikativnost a empatii.

Vítězi byli všichni, nicméně porota složená z osobností kulturního, společenského a politického života rozhodla takto:

1. místo si zasloužila Marta Vachová (č. 8) – Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice

2. místo získala Šárka Trčková (č. 10) – Městská nemocnice Ostrava

3. místo obsadila Lucie Kozáková (č. 3) – Léčebné lázně Konstantinovy Lázně

Cenu Sympatie Anděl mezi zdravotníky časopisu Florance získala Gabriela Bendová (č. 4) – Královéhradecká lékárna Hradec Králové

Cenu Sympatie Anděl mezi zdravotníky Pojišťovny VZP získala Barbora Sedláková (č. 1) - Nemocnice Sokolov

Cenu ředitele soutěže Za celoživotní přínos zdravotnictví předal David Novotný MUDr. Haně Roháčové, Ph.D, primářce Kliniky infekčních nemocí a náměstkyni pro léčebně preventivní péči FN Bulovka. Hana Roháčová celý svůj profesní život zasvětila infekčnímu lékařství.

Letošní vítězka soutěže Anděl mezi zdravotníky, primářka Neurologického oddělení s centrem pro léčbu roztroušené sklerózy Marta Vachová z Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice, těsně po soutěži uvedla: „Mám radost a cítím i hrdost, že jsem něčeho takového dosáhla a lidem se líbí, že něco takového dělám a že práci mám ráda. Všech dvanáct finalistů jsou tak úžasní lidé, kteří svoji práci dělají srdcem, a jsem ráda, že jsem je potkala. Vůbec nelituji, že jsem se soutěže zúčastnila. Soutěž Anděl mezi zdravotníky budu propagovat dál, protože rozhodně má své opodstatnění.“

Mimo jiných v porotě zasedly také známé osobnosti kulturního života a mnohé z nich také dělaly patrony jednotlivým finalistům. Byli to například Michaela Dolinová, Jitka Sedláčková s partnerem Pavlem Töpferem, Kateřina Kornová, Zuzana Bubílková, Kateřina Macháčková, Denisa Pfauserová, Lucie Zedníčková s dcerou Amálií Pokornou, Josef Maršálek a další.

Poprvé se do poroty zapojil také herec Miroslav Etzler: „Ono se nedá vyjmenovat, co zdravotníky dělá zdravotníky. Je to takový balíček všeho. Ale pro mne je velmi důležitá empatie. Když jsem ležel s covidem v nemocnici, viděl jsem kolem sebe zdravotníky plné něhy a starostlivosti, se snahou ulehčit pacientům jejich trápení. Na dnešním slavnostním večeru jsem si všiml, že celá řada z finalistů byla nervózní, přitom jsme to my, kteří bychom měli být před nimi nervózní. Žmoulali si šaty a měli trému a já vůbec nechápu, kde se v nich ta síla ještě bere, po tom utrpení a bolesti, s kterou se ve své profesi setkávají. Bylo to dojemné,“ poklonil se zdravotníkům oblíbený herec.

Záštitu nad letošním ročníkem projektu Anděl mezi zdravotníky 2022 přijali dcera prezidenta republiky Kateřina Zemanová, náměstek ministra zdravotnictví ČR Josef Pavlovic, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, starosta města Náchod Jan Birke, hlavní sestra MZČR Alice Strnadová a ředitel oddělení koncepce sociálních služeb MPSV Jan Vrbický.

Alice Strnadová, hlavní sestra MZČR, po skončení finále uvedla. „Cítila jsem se v Náchodě krásně, protože spojení zdravotníků a umělců, kdy jeden druhého podporují, je úžasným zážitkem. Moc gratuluji všem účastníkům. Přála bych si, aby o naší profesi, bylo slyšet víc a pravdivě. Jsem ráda, že zdravotnické profese nabírají na společenské vážnosti, protože práce je to náročná, zdravotníci se musí celý život vzdělávat a svůj obor musí dělat s láskou, jinak to nejde.“

Poprvé se do projektu Anděl mezi zdravotníky zapojila Pojišťovna VZP a udělovala Cenu Sympatie Anděl mezi zdravotníky Pojišťovny VZP. „Projekt Anděl mezi zdravotníky na mne udělal obrovský dojem. Práce zdravotníků je excelentní, to víme všichni, ale tato soutěž dá uvědomění si toho, jak je to důležitá věc. Sama jsem vystudovala zdravotní školu, ale věnuji se zdravotnímu pojištění. Mně osobně je nejbližší obor péče o seniory. Je naší povinností udělat všechno proto, aby lidé prožili kvalitní život i ve stáří. Vybrat nejsympatičtějšího finalistu bylo těžké. Ale s číslem 1 Barbora Sedláková, vrchní sestra následné péče Nemocnice Sokolov, nás oslovila svým krásným úsměvem a pozitivním přístupem a právě proto jsme jí předali Cenu Sympatie Anděl mezi zdravotníky Pojišťovny VZP. A to, že se stará o seniory, je pro mne bonus navíc,“ usmívala se místopředsedkyně představenstva PVZP Ing. Halina Trsková a přislíbila, že projekt Anděl mezi zdravotníky bude do budoucna podporovat dál.

Zdravotníkům na pódiu a přítomným hostům v sále zazpívali Dáša Zázvůrková, Martin Schreiner, Radim Flender, Michaela Pecháčková, Anna Julie Slováčková, Marian Vojtko, Jitka Zelenková a dvě skladby zahrál houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Finále soutěže slovem provázeli moderátoři primáckého Nového dne Lenka Špillarová a Jaroslav Brousil.

Marta Vachová, vítězka projektu Anděl mezi zdravotníky, jako hlavní výhru obdržela symbolický klíč k automobilu KIA, který na rok zapůjčila společnost Autobond Group. Z rukou patronky soutěže Kateřiny Zemanové, převzala Marta Vachová šek od Nadačního fondu prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana na 100.000 korun pro potřeby teplické nemocnice.

Ředitel soutěže David Novotný je spokojený. „Také další vítězky a finalisté získali hodnotné ceny od vážených sponzorů soutěže, bez kterých by tento projekt nemohl být uskutečněn. Já jim tímto ještě jednou moc děkuji. Vítězkám samozřejmě gratuluji, ale vím, že já osobně bych první místo nejraději rozdal všem. Byli neskuteční a rád jsem s nimi spolupracoval. Těším se na křest kalendáře, který se fotil v Hotelu Studánka na Rychnovsku a také se použili věci od Chirany T. Injecty či HARTMANN-RICO a.s.,“ uvedl David Novotný a pozval všechny přítomné na 4. ročník projektu Anděl mezi zdravotníky, který se bude konat opět za rok v Městském divadle v Náchodě.

Porota vybírala z těchto dvanácti finalistů:

1. Barbora Sedláková - 42 let, Nemocnice Sokolov, vrchní sestra oddělení následné péče

2. Eva Rabasová - 56 let, Fakultní nemocnice Motol, zdravotní laborantka

3. Lucie Kozáková - 33 let, Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, zdravotní sestra

4. Gabriela Bendová - 29 let, Královéhradecká lékárna Hradec Králové, lékárnice

5. Jana Drábková - 50 let, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, vrchní sestra Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu

6. Halyna Muzyka - 39 let, Oblastní nemocnice Náchod, všeobecná sestra interního oddělení

7. Jana Kudová - 40 let, Městská správa sociálních služeb v Mostě – Domov pro seniory Barvířská, pečovatelka

8. Marta Vachová - 49 let, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice, primářka Neurologického oddělení s centrem pro léčbu roztroušené sklerózy

9. Jan Sedláček - 37 let, Fakultní nemocnice Bulovka, zástupce vrchní sestry Klinika infekčních nemocí

10.Šárka Trčková - 51 let, Městská nemocnice Ostrava, staniční sestra Neurochirurgie JIP

11. Jitka Mlíková Seidlerová - 45 let, Fakultní nemocnice Plzeň, zástupkyně přednosty pro léčebnou péči, II. Interní klinika

12. Philip Waka Njeka - 35 let, Nemocnice Příbram, lékař na interním oddělení a gastroenterologickém centru