Ancelottiho debakl s Manchesterem City bolel, o pokračování v Realu nepochybuje

Manchester - Trenér fotbalistů Realu Madrid Carlo Ancelotti označil drtivou porážku 0:4 na hřišti Manchesteru City za velice bolestnou a uznal, že domácí byli v odvetném semifinále Ligy mistrů jasně lepší. Italský kouč však nepochybuje o svém pokračování na lavičce "Bílého baletu", důvěru mu vyjádřili i někteří hráči.

Real minulý týden v Madridu s anglickým šampionem remizoval 1:1, ale ve středeční odvetě zcela propadl. Od začátku čelil drtivému tlaku domácího mužstva, za které se v první půli dvakrát prosadil Bernardo Silva a po změně stran Manuel Akanji se střídajícím Juliánem Álvarezem. Manchesterský favorit tak oplatil soupeři vyřazení z loňského semifinále.

"Prohráli jsme s týmem, který byl lepší a měl větší nasazení než my. Minulý rok jsme byli lepší, letos měli navrch oni. Tahle porážka hodně bolí, rozdíl mezi týmy byl výrazný. Nezbývá nám nic jiného, než myslet na příští sezonu," řekl novinářům Ancelotti.

Madridský gigant v minulém ročníku vyhrál Ligu mistrů i španělskou ligu, v této sezoně triumfoval pouze ve Španělském poháru, v domácí soutěži ho jasně předčil úhlavní rival FC Barcelona. Média proto spekulují o budoucnosti Ancelottiho, který by podle nich mohl odejít k brazilské reprezentaci. Smlouvu s držitelem rekordních 14 titulů z Champions League má do léta 2024.

"Příští sezonu tady budu bojovat o další vítězství v Lize mistrů. Nikdo o mně nepochybuje. Myslím, že se prezident (klubu Florentino Pérez) před dvěma týdny vyjádřil jasně. To, co mi řekl, zůstane jen mezi námi," prohlásil Ancelotti, jenž v Lize mistrů odkoučoval 191. utkání a překonal rekord legendárního Alexe Fergusona.

Za třiašedesátiletého trenéra se postavili i fotbalisté Realu. "Šéf si zaslouží pokračovat, o tom vůbec nepochybuju. Od začátku druhého angažmá tady získal skoro každou trofej, byl to úžasný rok. V téhle sezoně jsme v La Lize hráli dobře až do mistrovství světa, pak přišly nečekané porážky," uvedl záložník Luka Modrič. "Samozřejmě musí pokračovat. Je to pro nás těžká porážka, ale je potřeba se z ní poučit, aby se to v příští sezoně neopakovalo," dodal křídelník Vinícius Júnior.