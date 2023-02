Analýza: Zavedení zálohování PET lahví a plechovek bude stát 5,2 miliardy korun

Praha - Spuštění systému na zálohování PET lahví a plechovek v ČR bude stát zhruba 5,2 miliardy korun. Další 1,3 miliardy korun ročně bude stát provoz systému. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) pro Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) ČR. Analýza předpokládá, že ročně by se mohlo do systému dostat 2,3 miliardy obalů, což odpovídá devadesátiprocentní míře zpětného odběru. Pro případné zavedení zálohování obalů připravuje ministerstvo životního prostředí návrh legislativy, který by měl určit, jak má systém fungovat. Zatím není ale stanoven termín, kdy by mohl v ČR začít.

Analytik CETA Michael Fanta uvedl, že hlavní tíhu vybudování a provozu systému na zálohování obalů ponesou obchody. Největší náklady pro ně budou představovat stavební úpravy kvůli případnému umístění automatů na sběr obalů. Náklady budou mít i na provoz automatů, personál a předpokládá se také případné rozšiřování skladovacích prostor. Podle dotazníkového šetření mezi členy SOCR ČR by například obchody s plochou od 400 do 2500 metrů čtverečních mohlo stát rozšíření skladu na úkor prodejní plochy 350.000 Kč. Pro obchody nad 2500 metrů čtverečních by náklady byly zhruba dvojnásobné.

Analýza upozorňuje na to, že připravovaná úprava evropského nařízení o obalech zavádí pro členské státy povinnost zavést zálohový systém v případě, že do roku 2026 nedosáhnou devadesátiprocentní míry zpětného odběru.

Svaz obchodu sdělil, že z šetření mezi členy vyplynulo, že preferují povinné zapojení do systému zálohování pro prodejny od 400 metrů čtverečních. Obchodníci by také podle dotazníku preferovali výši záloh mezi třemi až pěti korunami. Na spotřebitele podle nich musí působit motivačně.

Zavedení systému dlouhodobě podporuje Iniciativa pro zálohování. Sdružuje firmy Coca-Cola HBC ČR a SK, Kofola, Mattoni, Heineken ČR a Plzeňský Prazdroj, které patří k největším výrobcům nápojů v Česku. Z loňského průzkumu agentury Ipsos pro iniciativu vyplynulo, že zavedení záloh na PET lahve podporuje 74 procent Čechů, pro zálohy na plechovky je 70 procent lidí. Podle průzkumu lidé považují ideální výši záloh čtyři koruny na lahve i plechovky.

Iniciativa v tiskové zprávě k analýze svazu obchodu uvedla, že oceňuje posun v diskusi o přípravách systému. Nabízela svazu i součinnost, čehož podle ní nevyužil. "Neznáme proto veškerá vstupní data, ze kterých studie vycházela. Ta, o kterých víme, jako je například prodejní plocha pro povinné zapojení do sběrné sítě, se zcela liší od námi navrhovaných parametrů systému záloh. Tyto parametry přitom mohou zásadně ovlivnit také dopad zálohového systému na obchodníky," podotkla.

Prezident SOCR ČR Tomáš Prouza k analýze uvedl, že cílem bylo vyčíslit všechny náklady a najít případná rizika. Debata by se podle něj měla přesunout na úroveň ministerstva životního prostředí.