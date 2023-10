Analýza: V Praze se ve 3. čtvrtletí prodalo 1050 bytů, meziročně o 91 pct více

Praha - V letošním třetím čtvrtletí se v Praze prodalo 1050 bytů, což je o 91 procent více než ve stejném období loňského roku, a o pět procent více než v předchozím čtvrtletí. Průměrná prodejní cena za metr čtvereční činila 146.459 korun. To je mezičtvrtletně méně o tři procenta a meziročně o procento. Nejprodávanější byly dispozice 2+kk, nejhůře se naopak prodávaly byty 3+kk. Vyplývá to ze čtvrtletní analýzy developerských společností Skanska Residential, Trigema a Central Group, kterou jejich zástupci dnes představili.

"V příštím roce by měly už začít výrazněji klesat úroky hypoték, což poptávku dále posílí," řekl Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group.

Během letošního roku roste zájem o nové byty v metropoli setrvale, celkem se prodalo 2700 bytů. Za celý letošní rok by podle expertů počet prodaných nových bytů v Praze mohl přesáhnout čtyřtisícovou hranici. To je stále výrazně méně než v rekordním roce 2021, kdy se prodalo 7450 bytů, oproti loňskému roku by se ale jednalo zhruba o třetinový nárůst.

Podle analýzy je za zvýšenou poptávkou stabilizace ekonomické situace a pozitivnější výhled budoucího vývoje. Oživuje i hypoteční trh. Podle Hypomonitoru České bankovní asociace úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování klesla v září ze srpnových 5,78 procenta na 5,74 procenta.

Ceny nových bytů zaznamenaly mírný pokles, ale stále se drží kolem hranice 150.000 korun za metr čtvereční. Podle developerů je ovlivnilo mimo jiné to, že se na trhu objevilo několik projektů s nižšími zaváděcími cenami nebo speciálními platebními podmínkami. Nabídková cena za metr čtvereční byla ve třetím čtvrtletí 150.437 korun, což bylo mezičtvrtletně méně o procento a meziročně o 2,4 procenta.

"V následujících obdobích je velmi pravděpodobný pokles nabídky, který v součtu s oživující poptávkou bude tlačit na opětovný růst cen. Zároveň je patrný další podstatný nárůst nájmů. Průměrný nájem přesáhl hranici 30.000 korun za měsíc, přičemž institucionální nájem je o třetinu vyšší a nabídka v tomto segmentu nadále roste," uvedl předseda představenstva investiční skupiny Trigema Marcel Soural.

Do prodeje se podle expertů v posledním roce dostává menší počet bytů, než tomu bývalo dříve. Kvůli vysokým cenám stavebních prací a materiálů a drahému úvěrovému financování dochází k odkladu řady projektů, protože se investorům výstavba nevyplatí. Rychlejšímu doplnění nabídky dlouhodobě brání také pomalé tempo povolování nové výstavby.

Podle analýzy s odkazem na poslední data Českého statistického úřadu se za prvních osm letošních měsíců v hlavním městě povolilo 2165 bytů v bytových domech, o třetinu méně než ve stejném období loňského roku.

Počet volných bytů v Praze ustálil na dlouhodobém průměru mezi 5000 a 6000 jednotek. To ale podle Petra Michálka, předsedy představenstva Skanska Residential, při rostoucí demografické křivce potřebám metropole nestačí.