Analýza v nemocnici na 90 procent potvrdila variantu omikron v ČR

Praha/Liberec - Sekvenační analýza v liberecké nemocnici u ženy, která se vrátila z Namibie, na 90 procent potvrdila koronavirovou variantu omikron. Výsledek ještě bude potvrzovat Národní referenční laboratoř. České televizi (ČT) to dnes večer řekl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. Šlo by o první potvrzený výskyt této varianty v ČR. Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jižní Africe.

Potvrzení varianty omikron u ženy z Libereckého kraje je podle mluvčího velmi pravděpodobné i vzhledem k tomu, že do ČR přicestovala právě z Namibie. Sekvenace a další analýzy v Národní referenční laboratoři by měly variantu omikron potvrdit s ještě větší pravděpodobností, dodal Řičář. "Předpokládám, že další zpřesnění bude v dalších desítkách hodin, pravděpodobně na začátku příštího týdne," dodal.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová dnes uvedla, že žena cestovala ve skupině devíti lidí z ČR, další z nich jsou ze Středočeského a Olomouckého kraje nebo z Prahy. Vedle spolucestujících hygienici podle Svrčinové zjistili už i rodinné kontakty ženy. "Předpokládám, že kolegové z krajských hygienických stanic během dnešního dne, případně zítra (v neděli) budou hlásit, jak vypadá stav ostatních cestujících z této skupiny," řekla Svrčinová v podvečer České televizi (ČT).

Nové variantě koronaviru s označením B1.1.529 dala Světová zdravotnická organizace (WHO) jméno omikron. Experti variantu poprvé zaznamenali v Jižní Africe 9. listopadu, upřesnila Čechová. "V tuto chvíli jedna ze sekvenujících laboratoří v České republice ověřuje možný výskyt pozitivního vzorku varianty omikron na území našeho státu. Čekáme na potvrzení, nebo vyvrácení tohoto záchytu... Dle nám dostupných informací daná osoba uvedla, že před návratem do ČR pobývala v Namibii," uvedla mluvčí. Podle ní příslušná krajský hygienická stanice případ prověřuje a nastavila protiepidemická opatření. Podle webu tn.cz žena pochází údajně z Liberce.

"Paní, která byla testovaná na novou mutaci, nebyla v Egyptě, ale na pobytu v Namibii a letěla zpět do ČR přes JAR a Dubaj. Výsledek jejího testu očekáváme, je teď v izolaci a trasují se všechny kontakty. Dobrá zpráva je, že tato paní je očkovaná, má lehký průběh a výsledek sekvenačního testu bude zítra (v neděli)," uvedl premiér v demisi Andrej Babiš na svém twitteru. Reagoval tak na informace některých médií, že žena byla v Egyptě.

Kvůli variantě omikron musejí Češi i občané zemí EU ode dneška po příjezdu do Česka z pobytu v některých jihoafrických státech minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný. U vzorků lidí cestujících z celé Afriky, Hongkongu nebo Velké Británie, kde už se výskyt varianty omikron potvrdil, se bude při PCR testech zjišťovat její přítomnost. Případné nakažené budou hygienici přednostně trasovat, dodala Svrčinová.

Mluvčí SZÚ uvedla, že vlastnosti varianty omikron zatím nejsou přesně známy. První poznatky ale naznačují, že by mohla být nakažlivější. WHO ji zařadilo na seznam znepokojivých variant.