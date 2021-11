Analýza v Liberci na 90 procent potvrdila variantu omikron v ČR

Praha/Liberec - Sekvenační analýza v liberecké nemocnici u ženy, která se vrátila z africké Namibie, na 90 procent potvrdila koronavirovou variantu omikron. Výsledek ještě bude potvrzovat Národní referenční laboratoř. České televizi (ČT) to dnes večer řekl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. Šlo by o první potvrzený výskyt této varianty v ČR. Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jižní Africe.

Potvrzení varianty omikron u ženy z Libereckého kraje je podle mluvčího velmi pravděpodobné i vzhledem k tomu, že do ČR přicestovala právě z Namibie. Sekvenace a další analýzy v Národní referenční laboratoři by měly variantu omikron potvrdit s ještě větší pravděpodobností, řekl Řičář. "Předpokládám, že další zpřesnění bude v dalších desítkách hodin, pravděpodobně na začátku příštího týdne," dodal. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v reakci České televizi řekl, že přijatá opatření se měnit nebudou a zůstanou v platnosti.

Laboratoř liberecké nemocnice prověřovala vzorek odebraný ženě, která se v devítičlenné skupině do ČR vrátila z Namibie přes Jihoafrickou republiku a Dubaj. Žena je v izolaci, očkovaná a má lehký průběh nákazy, napsal dnes na twitteru premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Podle televize Nova jde o šedesátiletou ženu z Liberce. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v České televizi (ČT) řekla, že stejným způsobem se ženou do Česka cestovalo dalších osm lidí ze Středočeského a Olomouckého kraje nebo z Prahy. U nich i rodinných příslušníků ženy hygienici ověřují, zda jsou nakažení koronavirem.

Kvůli variantě omikron musejí Češi i občané zemí EU ode dneška po příjezdu do Česka z pobytu v některých jihoafrických státech minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný. U vzorků lidí cestujících do ČR z celé Afriky, Hongkongu nebo Velké Británie, kde už se výskyt varianty omikron potvrdil, se bude její přítomnost zjišťovat při PCR testech. Případné nakažené budou hygienici přednostně trasovat, řekla Svrčinová v ČT.

Mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová dnes ČTK sdělila, že v případě ženy po návratu z Namibie se čeká na výsledky celogenomové sekvenace. Národní referenční laboratoř vydala pokyny laboratořím, jaké mutace mají přednostně vyšetřovat takzvaným diskriminačním testem PCR. Měly by tak postupovat hlavně u případů, kdy se lidé vrátili z ciziny. Vlastnosti varianty omikron podle Čechové zatím nejsou přesně známy.