Analýza: V lednu v ČR zaniklo 1336 firem, nejvíce od roku 1993

Praha - V lednu v ČR zaniklo 1336 firem, což je o pět procent více než v lednu 2020. Zároveň vzniklo 2413 společností, o 11 procent méně než na začátku minulého roku. Zatímco z pohledu nově vzniklých společností šlo o nejslabší začátek roku za pět let, u statistiky počtu zaniklých firem to bylo nejvyšší lednové číslo od roku 1993. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

"Na začátku letošního roku v zásadě pouze pokračoval negativní trend z poslední doby, která je charakteristická klesajícím zájmem lidí o podnikání, ať už jde o zakládání nových společností nebo živností, a naopak zvýšeným počtem rušených firem a přerušovaných živností," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Vliv aktuální situace je vidět především na výrazném meziročním propadu nově vzniklých společností. Počet nových firem byl v lednu o 174 nižší než v prosinci a o 295 nižší než na začátku roku 2020. Počet nových společností dosáhl svého maxima v roce 2017 a od té doby se mírně snižoval, což platí i pro lednová čísla. V předešlých letech ale vždy klesal meziročně pouze o jednotky procent, zatímco letos o více než desetinu, dodala Kameníčková.

V lednu 2021 vzniklo nejvíce obchodních společností v Praze (1103), v Jihomoravském kraji (317) a v Moravskoslezském kraji (199). Nejméně jich vzniklo v Karlovarském kraji (18) a Královéhradeckém kraji (44). Počet zaniklých firem byl nejvyšší opět v Praze (720), v Jihomoravském kraji (147) a ve Středočeském kraji (104).

Vzhledem k rostoucímu počtu zaniklých společností a klesajícímu počtu těch nových se také v posledních letech postupně snižuje poměr nově vzniklých společností na ty zaniklé. Na deset zaniklých firem letos v lednu připadlo 18 nově vzniklých. V lednu roku 2020 to bylo 21 nových společností a na začátku roku 2017 dokonce 34 nových na deset zaniklých.

V rámci hlavních odvětví vzniklo v lednu nejvíce společností v nakládání s nemovitostmi (415), v obchodu (253) a ve zpracovatelském průmyslu (225). Nejvíce společností zaniklo v obchodu (449), v nakládání s nemovitostmi (266) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (149). Počet nových společností v odvětvích je pouze orientační, protože u řady nových firem není uveden předmět jejich podnikání.