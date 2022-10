Analýza: Útrata v restauraci činí v průměru 180 Kč, meziročně o 10 Kč více

Praha - Za jednu návštěvu restaurace lidé podle analýzy společnosti Up Česká republika nyní vydají v průměru 180 korun, průměrná útrata za celý loňský rok činila 170 korun. Vzhledem ke stále rostoucím nákladům lze předpokládat, že ceny jídel budou dále stoupat. S cílem nabízet obědy v nižší cenové hladině některé restaurace častěji zařazují jídla s levnějšími masy, více sladkých nebo bezmasých pokrmů. ČTK to sdělil generální ředitel Up ČR Stéphane Nicoletti.

Nejvíce peněz lidé platí ve stravovacích zařízeních v Praze a Plzeňském kraji, a to kolem 200 korun. Největší nárůsty průměrných útrat jsou patrné ve Zlínském a Středočeském kraji, kde lidé ve srovnání s loňskem vydávají o zhruba 20 korun více.

Z dat společnosti Dotykačka, která je poskytovatelem pokladních systémů, vyplývá, že v srpnu v restauracích občerstvení zdražilo o 27 procent ve srovnání se stejným měsícem předpandemického roku 2019. Nejvíce si lidé připlatí za jídlo, konkrétně 35 procent, cena piva stoupla mezi 20 a 25 procenty, nealkoholické nápoje zdražily o 15 až 20 procent.

Z dřívější analýzy Dotykačky vyplynulo, že především v době obědů se lidé přesouvají z klasických restaurací do rychlých občerstvení a bister, kde si dají jídlo, ale ne tak často pití.

"Kromě aktuálních problémů s rostoucími cenami se restaurace stále potýkají s nedostatkem hostů. Ačkoliv oproti roku 2021 se meziročně dle dat eStravenky ve všech krajích poměrně výrazně zvýšil počet transakcí v gastru, předcovidové návštěvnosti restaurace prozatím nedosáhly a pravděpodobně se situace nezlepší ani v následujících měsících," uvedl Nicoletti. Doplnil, že jedním z důvodů je přetrvávající alespoň částečná práce z domova a také omezování stravování v restauracích s cílem šetřit.

Cena daňově nejvýhodnější stravenky pro zaměstnance i zaměstnavatele od 20. srpna kvůli vysoké inflaci mimořádně letos už podruhé vzrostla, a to o 30 korun na 180 korun. Nicoletti ale upozornil, že vyšší hodnotu elektronické stravenky od Up ČR než 150 korun mají jen dvě procenta zaměstnanců, u papírových stravenek je podle něj situace ještě horší.

Úbytek hostů se restaurace podle Nicolettiho snaží změnou jídelních lístků i celkové koncepce, nabízejí různé slevy a akční menu, častěji přidávají možnost rozvozu a odnosu jídla s sebou. Přesto může být současný růst nákladů ve spojitosti s nižší návštěvností pro některé podniky neudržitelný. Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka uvedl, že až čtvrtina podniků uvažuje o tom, že přes zimu přeruší provoz.