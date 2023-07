Analýza: Sdílené stoly v kancelářích jsou stále populárnější, firmy ušetří

Praha - V souvislosti s pokračujícím trendem práce z domova je v českých kancelářích v postcovidové době stále více populární takzvaný desk sharing, tedy sdílení pracovních stolů. Společnosti tak snižují náklady na tradiční uspořádání kanceláří a raději investují do společných relaxačních či networkingových prostorů, a to až o polovinu více. Vychází to z analýzy společnosti Colliers zabývající se provozováním služeb v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic.

"Zatímco v předpandemických kancelářích bylo plných 70 procent plochy dedikováno individuálním pracovním místům a 30 procent zasedacím místnostem a dalším prostorám, dnes se poměr mění. Pro pracovní místa je určeno 30 až 40 procent a 60 až 70 procent pro týmovou spolupráci, networking, stravování či relaxaci,“ řekla Jana Vlková, ředitelka oddělení Workplace Advisory v Colliers.

Dodala, že tím firmy chtějí pro své zaměstnance pracující převážně z domova vytvořit atraktivnější zázemí. Podle dat Association of Business Service Leaders v České republice (ABSL) z domova pracuje 62 procent zaměstnanců v kancelářích dva až čtyři dny v týdnu a 29 procent dokonce celý týden. I přesto chce 19 procent firem rozšířit své kanceláře.

Podle analýzy se při tradičním uspořádání kanceláře na jeden pracovní stůl obvykle počítalo s deseti až dvanácti metry čtverečními, dnes se kalkuluje 14 až 16 metrů čtverečních. Při celkovém přepočtu na jednoho zaměstnance se však jedná o snížení na šest až osm metrů čtverečních. Sdílení pracovních míst tak obvykle počítá s poměrem 0,33 až 0,7 stolu na jednoho zaměstnance.

