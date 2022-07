Analýza: Růst cen nových bytů v Praze se zastavil, průměrná cena 145.783 Kč/m2

Praha - Růst prodejních cen nových bytů v Praze se ve druhém čtvrtletí letošního roku mezičtvrtletně zastavil. Průměrná cena prodaného bytu byla 145.783 korun za metr čtvereční (m2). Z dnes zveřejněné analýzy developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group vyplývá, že se projevuje především nedostupnost stoupajících hypoték a v metropoli se prodalo 950 nových bytů, což je meziroční propad skoro 65 procent.

"Trh se zpomaluje, brzdí ceny i nákupy a apetit investorů nakupovat nové bydlení se dramaticky snížil. Dostali jsme se na vrchol a nějaký čas na něm zůstaneme," odhadl při prezentaci analýzy Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema.

Ve srovnání s prvním čtvrtletím se prodejní cena bytů v hlavním městě zvedla o 34 korun za metr čtvereční. Meziročně je zhruba o 23 procent vyšší. "V poslední době se ceny stabilizují a od začátku roku se zvýšily jen zhruba o pět procent. Celkově za letošní rok očekáváme růst maximálně do deseti procent," řekl zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Prodeje bytů nejvíce podle developerů ovlivňuje nedostupnost hypoték způsobená prudkým nárůstem základní úrokové sazby. Od začátku roku je o polovinu méně sjednaných hypoték. "Aktuální situace na hypotečním trhu prakticky převrátila strukturu kupujících. Zatímco v minulosti převažoval počet klientů, kteří financovali nové bydlení hypotékou, dnes se tento poměr otočil ve prospěch investičních koupí," dodal Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality.

Růst zpomaloval také u nabídkové ceny, která přesto překonala hranici 150.000 korun za m2 (152.051 Kč/m2), což je meziročně o 17 procent více. Nabídková cena, která rostla kvůli rostoucím nákladům - především cenám materiálů, energií a nejistotě na trhu, se vzdaluje od prodejní ceny a vrací se k dlouhodobé úrovni okolo pět až deset procent rozdílu, vyplývá z dat.

"Nevíte, co se stane za měsíc. To developery nutí, aby byly hodně obezřetní s cenotvorbou a budou vyčkávat, za kolik budou schopni prodat," řekl Soural. Očekává, že někteří developeři můžou projekty i zastavovat.

Za druhé čtvrtletí se podle firem v Praze prodalo 950 bytů, díky čemuž vzrostla nabídka na 4150 bytů. To je téměř čtvrtinový meziroční nárůst. Přesto to je podle analýzy 15 procent pod dlouhodobým průměrem a více než 50 procent pod stavem, který by mohl dostatečně saturovat poptávku. Aby zvládla uspokojit potřeby trhu, musela by být v tuto chvíli zhruba dvojnásobná, uvedl Soural.

Soural neočekává, že by nově stavěné byty mohly v dohledné době zlevňovat. A to i kvůli legislativě. "Která přikazuje stavět domy a byty nadstandardně. Stavíme nejlepší byty v Evropě a to něco stojí. Pokud by se mělo něco udělat s náklady, tak na straně norem a vyhlášek, aby se připustilo, že se dají stavět domy s nižší úrovni a levnější parkovací stání," konstatoval.

Rozdílná čísla, ale podobný trend prezentuje také konkurenční Ekospol. V pondělí uvedl, že průměrná cena nového bytu v Praze o velikosti 55 metrů čtverečních meziročně vzrostla o 22 procent na 142.740 korun za metr čtvereční. Za první pololetí letošního roku se podle firmy v hlavním městě prodalo 1540 nových bytů, což je takřka třikrát méně než loni. Podle její analýzy jsou tak letos prodeje nejhorší za 15 let, kdy je společnost monitoruje.