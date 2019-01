Brusel - Krach brexitové dohody v britském parlamentu a rostoucí možnost, že Británie za sedm desítek dní z EU vypadne bez ujednání a okamžitě, prověří jednotu ostatních 27 zemí unie. Oficiálně unie čeká na to, s jakými návrhy či přáními se na ni nyní obrátí britská vláda, členské státy bloku už ale dnes Evropská komise vybízí, aby se dál a vážně připravovaly právě na možnost smluvně neošetřeného brexitu se všemi negativními hospodářskými dopady.

Jak upozorňuje Fabian Zuleeg z bruselského Střediska evropských politik (EPC), byl dlouhou řadu měsíců trvající jednotný postoj 27 států unie jednou z jejich hlavních deviz v brexitovém vyjednávání. To se ale může podle něj změnit. "V zemích nejvíce zasažených chaotickým brexitem bude silný domácí tlak na rychlou nápravu, i pokud to bude znamenat postup proti společné pozici EU," upozorňuje analytik.

Taková hrozba podle něj už nyní vede k tomu, že některé země jsou více než jiné nakloněny tomu, aby sedmadvacítka vyhověla případné britské žádosti o prodloužení vyjednávací doby, tedy o faktický odklad brexitu za jeho nynější předpokládané datum 29. března letošního roku.

Článek 50 unijní smlouvy, kterým se brexit řídí, takový postup umožňuje, vyžaduje však jednomyslnou shodu všech států, že britské žádosti vyhoví. Diplomaté mimo záznam uvádějí, že ze strany Londýna je to nyní nejpravděpodobnější varianta a že má velkou naději uspět.

Například Francie či Irsko ale budou chtít zřejmě velmi přesně vědět, k čemu by měl odklad brexitu sloužit.

Připomenout totiž Londýnu mohou, že úterní debakl rozvodové smlouvy v britské sněmovně se mohl odehrát už v prosinci. Čas navíc a dodatečné záruky ze strany unijních lídrů i unijních institucí na odmítnutí dokumentu zjevně nic nezměnil.

"Myslím, že nejpravděpodobněji můžeme čekat další diskuse mezi Londýnem a EU, s tím, že britská strana bude chtít určité doladění některých aspektů ve stávající dohodě," míní Aarti Shankarová z londýnského thinktanku Open Europe. Podobné změny, pokud o ně premiérka Theresa Mayová skutečně požádá, se podle Shankarové budou diplomatům a vyjednavačům lépe zapracovávat do politického prohlášení, které popisuje budoucí partnerství obou stran, než do samotného rozsáhlého právního textu dohody o britském vystoupení.

"Základní problém pro Londýn ale v téhle chvíli pochopitelně je - a ukázalo to i úterní hlasování, že neexistuje jasná parlamentní většina podporující nějaký konkrétní výsledek," poznamenala britská analytička v rozhovoru pro ČTK. Pokračovat tak podle ní bude nynější politická nejistota kolem celého brexitu.

Také podle Andrewa Duffa, někdejšího britského europoslance a nyní spolupracovníka bruselského EPC, by měla britská vláda požádat o znovuotevření debaty o politické deklaraci. "Měli by tam přesně sepsat, jaký typ asociační dohody chtějí," myslí si Duff s tím, že premiérka Mayová sama by měla nyní upravit své "červené čáry", kterými se dosud řídila, které ale neprosadila právě tváří v tvář jednoznačnému a jednotnému postoji svých evropských kolegů.

Podle analytika Zuleega ovšem jednotu EU27 ohrozí už samotný brexit bez dohody. Jejich ekonomiky nebudou zasaženy všechny stejně, praktické dopady chaotického brexitu budou na různé země různě silné. Evropská komise proto už v prosinci vyzvala země, aby se na možnost brexitu bez dohody začaly preventivně připravovat.

Pro státy EU to navíc bude znamenat dodatečné finanční náklady za výpadek britských příspěvků slíbených nyní až do konce roku 2020. Hlavní města budou muset řešit možná omezení práv jejich občanů v Británii. Exponované Irsko čeká praktické řešení klíčové otázky režimu na hranici se Severním Irskem. A to okamžitě po brexitu, bez polštáře řady měsíců dosud předpokládaného přechodného období.