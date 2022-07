Analýza: Průměrný Čech by při omezení zlozvyků ušetřil 3000 Kč měsíčně

Praha - Pokud průměrný Čech omezí zlozvyky nebo zbytečné výdaje, jako je například alkohol nebo cigarety, v rozpočtu mu zbude více než 3000 korun měsíčně. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu, která vycházela ze struktury aktuálního spotřebního koše Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Spotřební koš počítá s podílem jednotlivých druhů zboží a služeb na celkových výdajích průměrného obyvatele ČR. Člověk, kterému nezbývá nic stranou, protože utratí celý svůj plat (nyní v průměru 37.929 Kč), utratí například za jogurty 137 korun, za tvrdý alkohol 537 korun a za lahvové pivo vytáhne z peněženky dalších 483 korun. Cigarety ubírají z měsíčního rozpočtu člověka v průměru 1560 korun.

"Jde o průměrné výdaje, u každého se budou mírně lišit. Pokud někdo vykouří denně krabičku kvalitnějších cigaret, stojí to rodinný rozpočet 3600 korun měsíčně, jiný člověk utratí více za pivo. Vždy je však dobré si z výplaty něco odložit a neutratit vše. Nejlépe je omezit ty výdaje, které nejsou nezbytné,“ uvedla analytička Portu.Anna Kortusová.

Vedle zlozvyků existují podle analýzy i další výdaje, které lze poměrně snadno omezit. Podle ČSÚ například průměrný Čech utratí za minerální vody a slazené nápoje téměř 385 korun měsíčně. Pokud dá čtyřčlenná rodina přednost pitné vodě z kohoutku, může tak ušetřit 1500 korun.

Zejména ve větších městech, kde jsou restaurační služby dražší, lze výrazně ušetřit i na stravování. Jídlo z domova přidá do rodinného rozpočtu i stovku denně. "Pokud už musíme do restaurace, výběrem z denního menu a vynecháním nápoje můžete získat nejméně 50 korun. Takto můžete ušetřit tisícovku měsíčně. A netřeba zdůrazňovat, že v době rekordních cen pohonných hmot vyděláte, pokud vyměníte auto za hromadnou dopravu," dodala Kortusová.

Podle ní by si každý měl vytvořit finanční polštář, ze kterého by mohl čerpat peníze v případě nenadálé události. Takový nouzový fond by měl mít výši asi třech měsíčních platů. Peníze navíc je nutné investovat, protože se dlouhodobě zhodnocují lépe než na bankovním účtu. "Kdyby částku 3000 korun, které průměrný Čech utratí za alkohol a tabákové výrobky, místo toho každý měsíc investoval po dobu 20 let do středně rizikového portfolia, může mít při dosavadní výkonnosti trhů na konci více než 1,2 milionu Kč," vypočetla Kortusová.

Průměrné výdaje Čechů na vybrané zboží a služby:

Pekárenské výrobky; obiloviny 1075 Kč Maso 1605 Kč Mléko, sýry a vejce 1131 Kč Jogurty 137 Kč Ovoce 493 Kč Zelenina 556 Kč Káva, čaj a kakao 251 Kč Bydlení, voda, energie, paliva 10.141 Kč Doprava 3933 Kč Pošty a telekomunikace 1237 Kč Rekreace a kultura 3091 Kč Restaurace, kavárny a podobná zařízení 1488 Kč Minerální vody, nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťávy 385 Kč Destiláty a likéry 537 Kč Víno 465 Kč Pivo 483 Kč Cigarety 1560 Kč

Poznámka: Výpočet vychází ze spotřebního koše pro rok 2022 zveřejněného Českým statistickým úřadem a z průměrné mzdy v prvním čtvrtletí roku 2022.