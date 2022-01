Analýza ostatků z bombardéru potvrdila, že patřily československým letcům

Ilustrační foto - V brněnském Muzeu českého a slovenského exilu 20. století si 16. října 2021 pozvaní hosté připomněli československé válečné letce na vernisáži výstavy s názvem Rytíři nebes - 310. československá peruť RAF. Dodnes žije poslední z jejích pilotů, 98letý generál Emil Boček. Do Brna dorazily desítky rodinných příslušníků hrdinů, kteří ve druhé světové válce bojovali za svobodné Československo. Výstavu však lidé v Brně neuvidí, musejí se na ni přijet podívat do pražského Muzea Policie ČR, kde bude až do května příštího roku. ČTK/Zehl Igor