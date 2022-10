Analýza: Oběd v restauraci stojí v průměru 172 Kč, o pět Kč více než v srpnu

Praha - Oběd v restauraci v září podle analýzy společnosti Sodexo Benefity stál v průměru 172 korun, o pět korun více než v srpnu a o 15 korun více než v lednu. Nejvíce peněz lidé za polední jídlo v restauraci vydali v Praze, a to 195 korun. Naopak nejlevněji, průměrně za 153 korun, se najedli v podnicích v Olomouckém kraji. Vyplývá to z analýzy plateb stravenkovými kartami společnosti Sodexo Benefity. Výsledky dnes firma zveřejnila v tiskové zprávě.

"Vzhledem k tomu, že meziroční míra inflace dosáhla v září 18 procent, a její pokles pod desetiprocentní hranici očekávají odborníci nejdříve v polovině příštího roku, je jisté, že v Praze lidé budou v průměru 200 korun za oběd platit ještě v tomto roce. A s vysokou mírou pravděpodobnosti se k nim připojí i Středočeši,“ uvedl Jan Michelfeit ze Sodexo Benefity. Na začátku letošního roku stál průměrný oběd 157 Kč. Nejlevněji bylo v září v Olomouckém kraji (152,6 Kč) a Kraji Vysočina (154 Kč), ukázala analýza.

"Ceny obědů kontinuálně rostou už dvanáctý měsíc v řadě. Směrem vzhůru zamířily na podzim loňského roku, krátce po uvolnění všech covidových restrikcí,“ upozornil Michelfeit. Každý měsíc stoupá cena o korunu až dvě. "Září ale přineslo o hodně výraznější skok, o více než pět korun," podotkl.

Zřejmě to podle něj souvisí s tím, že provozovatelé restaurací se po skončení prázdnin odvážili do konečných cen výrazněji promítnout své rostoucí náklady. Už jim totiž nic jiného nezbývalo, růst provozních nákladů v důsledku inflace je pro majitele restaurací stejně drtivý jako růst cen pro všechny ostatní, řekl Michelfeit. Na inflaci se navíc výrazně podílí růst cen masa, které v srpnu i v září meziročně zdražilo o více než 20 procent, dodal.

Zástupci restauratérů už dříve upozornili na to, že lidé si za dobu pandemie, kdy často pracovali z domova, odvykli chodit na obědy do restaurací a i z důvodu aktuálního zvyšování životních nákladů si nyní často do kanceláře nosí vlastní jídlo.

Vývoj cen obědů v restauracích od roku 2020 po jednotlivých krajích:

Kraj 2020 2021 září 2022 Praha 145 Kč 169 Kč 195 Kč Středočeský 140 Kč 163 Kč 186 Kč Jihomoravský 135 Kč 160 Kč 180 Kč Jihočeský 135 Kč 148 Kč 176 Kč Plzeňský 136 Kč 155 Kč 181 Kč Liberecký 137 Kč 153 Kč 171 Kč Královéhradecký 128 Kč 149 Kč 169 Kč Pardubický 130 Kč 151 Kč 170 Kč Zlínský 129 Kč 141 Kč 157 Kč Olomoucký 124 Kč 141 Kč 153 Kč Moravskoslezský 126 Kč 144 Kč 166 Kč Vysočina 130 Kč 143 Kč 154 Kč Ústecký 128 Kč 141 Kč 156 Kč Karlovarský 128 Kč 139 Kč 159 Kč ČR 135 Kč 151 Kč 172 Kč

Zdroj: Sodexo Benefity