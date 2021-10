Analýza: Nezaměstnanost absolventů SŠ vzrostla na 6,2 %

Ilustrační foto - Učnice oboru kadeřník při praktické výuce 25. listopadu 2020 na Střední škole Brno v Charbulově ulici. Po rozvolnění opatřeni proti šíření koronaviru se do školy, která je největší střední školou v kraji, vrátilo přes 400 studentů do teoretické výuky a přes 540 žáků do odborného výcviku. ČTK/Šálek Václav