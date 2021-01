Analýza: Nejméně informací o očkování zveřejňuje ČR a Slovensko

Praha - Nejméně informací o očkování proti covidu-19 zveřejňuje Česká republika a Slovensko. Uvedl to projekt České zájmy v EU, který srovnal údaje z 12 evropských zemí. Zatímco Česko uvádí celkový počet podaných vakcín, například Italové se dozví i to, jak je to s proočkovaností podle pohlaví, věku nebo regionu země a procento spotřebovaných očkovacích dávek. Regionální statistiky má i Polsko, Litva, Německo, Dánsko či Španělsko.

"Nejméně informací na svých oficiálních webech se statistikami k očkování zveřejňuje Česká republika a Slovensko. Obě země uvádějí pouze jeden údaj, a to je počet vykázaných očkování. Podobně je na tom i Malta," uvedla Iva Fialová, analytička projektu České zájmy v EU. Podle ní by měly státy informovat veřejnost minimálně ještě o počtu objednaných a dodaných dávek, aby bylo zřejmé, kolik vakcín se na území země skutečně nachází a jaký má země plán.

Všechny státy uvádí počet vykázaných očkování. Například ČR, Slovensko a Malta už další údaje nezveřejňují. Maďarsko k počtu podaných dávek vakcín doplňuje údaje o počtu očkovacích center a odkaz na vládní zpravodajství o očkování v zemi.

Dalším nejčastějším údajem jsou podle analýzy podrobné statistiky. Občané Itálie si mohou prohlédnout srovnání proočkovanosti podle pohlaví, věku nebo regionu země a procenta spotřebované očkovací látky podle regionů. Španělsko zveřejňuje procento naočkované populace podle regionů a rozepsaný počet dávek podle výrobce. Regionální statistiky má i Polsko, Litva, Německo a Dánsko. Poslední dvě země informují i o druhých dávkách vakcín. Analytici vyzdvihují prezentaci dat, kterou poskytuje svým občanům Polsko. Vedle podrobných statistických údajů uvádí i počty zaznamenaných nežádoucích účinků a zlikvidovaných nevyužitých dávek.

Na oficiálních stránkách, které slouží k informovaní veřejnosti o očkování, neuvádí žádná země údaj, kolik má objednáno celkem očkovacích dávek. Tyto údaje ale mohou být zveřejněny jinde. Naopak údaj o doručených dávkách zkoumané země uvádí poměrně často. V Itálii a Slovinsku si mohou lidé přečíst, kdy která dodávka do země dorazila.

"To, že jsme některé údaje na první pohled na stránce se statistickými údaji o očkování pro veřejnost nenalezly, nemusí nutně znamenat, že jimi stát nedisponuje. Co které státy zveřejňují, není z evropské úrovně nijak regulováno," dodala analytička Vendula Karásková z Asociace pro mezinárodní otázky.

Analytici z projektu předpokládají, že rozsah zveřejněných informací budou státy postupně navyšovat. Aktuální srovnání vychází z dat, které byly dostupné na oficiálních stránkách se statistikami v jednotlivých státech od 18. do 20. ledna.