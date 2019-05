Analýza: Nejliberálnější europoslance měli Svobodní a ODS

Praha - Nejliberálnějšími europoslanci, kteří podporovali decentralizaci nebo volný trh, byli v končícím volebním období podle analýzy Liberálního institutu zástupci Svobodných a ODS. Naopak nejméně liberálními byla čtveřice sociálních demokratů. Výsledky analýzy Liberální institut dnes představil s cílem přispět ke kvalifikovanějšímu rozhodování českých voličů ve volbách do Evropského parlamentu.

Smyslem projektu je přiblížit občanům hlasování poslanců Evropského parlamentu o nejdůležitějších směrnicích, nařízeních nebo dohodách jako například o ochraně autorských práv na digitálním trhu nebo o Úřadu evropského veřejného žalobce.

Ředitel Liberálního institutu Martin Pánek řekl, že ve srovnání propadli zástupci STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, kteří jsou méně liberální než jejich straničtí kolegové ve Sněmovně nebo Senátu. "Svědčí to o tom, že zatímco doma jsou pravicové strany pod tlakem voličů, v Bruselu je tlak o dost menší, takže opozice vůči větší centralizaci je slabší," uvedl.

Hlasování europoslanců ale přesto podle Pánka může změnit domácí tlak. Například při hlasování o směrnici o copyrightu na internetu pětice europoslanců (Jan Zahradil, Evžen Tošenovský (oba ODS), Jiří Pospíšil (TOP 09), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a sociální demokrat Jan Keller) změnila svůj postoj od původně kladného na záporný, další se nakonec hlasování zdrželi, dodal.

Ředitel Centra pro výzkum EU David Bartas z Liberálního institutu poukázal na rozpor mezi slovy a činy u vládního hnutí ANO. Zatímco jeho šéf a premiér Andrej Babiš se staví do pozice ochránce národních zájmů, jeho europoslanci patří do eurocentralizační frakce ALDE, uvedl Bartas. Podle něj volební jednička ANO Dita Charanzová hlasovala v devíti z deseti případů v souladu s touto frakcí. Podpořila například společný základ firemních daní, který by vedl ke zvýšení daní v Česku, dodal.

Nejliberálnějším z celkového počtu 23 poslanců, kteří zaujali místa v Evropském parlamentu, byl Jiří Payne (Svobodní), nejméně liberálním Keller. Komunisté byli v první polovině žebříčku.