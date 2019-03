Praha - Opatření v důchodovém systému, která ministerstvo práce navrhuje ke srovnání rozdílů v penzích žen a mužů, by nejspíš byla v rozporu s ústavou a pravidly rovného zacházení. Pravděpodobně by se tak po přijetí musela zas rušit. Resort to uvedl ve své analýze. Ženy mají průměrně zhruba o pětinu nižší důchody než muži. Ministerstvo navrhuje ve státním důchodovém pilíři pět možností řešení a dvě další mimo něj. Mezi návrhy je třeba rozdílná valorizace pro ženy a muže či přidání za každé dítě. Úplné srovnání by podle resortu stálo ročně 32 miliard korun navíc.

Starobní důchod od České správy sociálního zabezpečení na konci loňska pobíralo 2,41 milionu lidí - 948.000 mužů a 1,46 milionu žen. Senioři dostávali v průměru 13.683 korun, seniorky 11.281 korun.

O nespravedlnostech jako o největším problému českého důchodového systému mluví ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Před nedávnem představila novou komisi pro spravedlivé důchody. Shoda na cestě k odstranění rozdílů v penzích žen a mužů má být prvním z jejích čtyř úkolů. Důchodová komise by ho měla začít plnit na svém jednání v pátek, vybírat by měla z návrhů resortu.

Důchody v Česku se skládají ze dvou částí. Pevný díl je pro všechny stejný a nyní činí 3270 korun. Výše výdělků a odpracovaná doba se pak odrážejí v procentní výměře. Ministerstvo navrhuje jako jednu z variant navýšení pevné částky o určitou sumu za každé vychované dítě. Podle dalšího návrhu by se procentní díl za vychované dítě vynásobil určitým navyšujícím koeficientem. Za dobu rodičovské a péče o malé děti by se mohly započítávat odvody z fiktivního výdělku. Děti by mohly převést část odvodů či daní do penze svých rodičů. Jednou z pěti variant je i rozdílná valorizace důchodů žen a mužů.

"Prvotní právní rozbor ukázal, že případná dlouhodobě uplatňovaná opatření přímo v důchodovém systému, která by byla navržena pouze vůči ženám, by s výraznou mírou jistoty byla následně označena jako rozporná ústavně i s právem EU garantovanou zásadou rovného zacházení a schválená opatření by byla pravděpodobně následně zrušena," uvedlo ministerstvo práce. Jeho legislativní plán přitom počítá s tím, že vláda novelu s opatřením ke srovnání mužských a ženských penzí dostane do prázdnin.

K pětici návrhů přibyly ještě dva mimo základní důchodový pilíř. Ti, kteří pečují o nezletilé děti, by k penzijnímu spoření mohli dostávat zvláštní státní příspěvek. Zavést by se mohla i nová sociální dávka k dorovnání penzí, uzavřelo ministerstvo výčet opatření.

Podle analýzy by si úplné srovnání propasti v penzích mužů a žen ročně vyžádalo dodatečných 32 miliard korun. Ministerstvo dodává, že by další náklady byly potřeba na vyřizování změn v důchodech. Česká správa sociálního zabezpečení a další úřady by úpravy navíc do pár měsíců nezvládly provést, byl by to dlouhodobý úkol.

Podle analýzy opatření neodstraňují příčiny, ale důsledky. Za nižší penzi žen ze dvou třetin mohou jejich nižší výdělky. Ženy vydělávají v průměru o pětinu méně než muži. Ve stejných profesích dostávají i o tisíce či desetitisíce méně než jejich kolegové. Z třetiny je pak na vině to, že ženy odcházejí do penze dřív. Důchodový věk se ale postupně srovnává.

Podle výzkumníka Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI Filipa Pertolda za nízké ženské důchody může nastavení rodinné politiky. Česko má totiž ve srovnání s jinými zeměmi dlouhou rodičovskou, míst ve školkách je málo a daňové odpočty jsou na nepracující manželku či manžela. Ženy tak zůstávají doma s dětmi léta, pauzu v práci a navyšování výdělků už nedoženou.

Podle některých opozičních politiků by jednání komise mohlo skončit fiaskem a ministryně by si na tématu srovnávání penzí mužů a žen mohla "vylámat zuby". Někteří zástupci stran i odborníci už na minulém jednání na úskalí dorovnávání penzí žen a mužů poukazovali. Upozorňovali na to, že zásahy by mohly být nejen protiústavní, ale také by mohly nabourat nastavený princip zásluhovosti a solidarity.

Důchody žen a mužů by se mohly o něco sblížit už od letoška. Vláda totiž loni prosadila změnu složení penze s posílením solidarity a oslabením zásluhovosti. Po přerozdělení si tak při valorizacích víc polepší lidé s malou penzí, tedy většinou ženy. Osobám nad 85 let se pak důchod zvyšuje nově o tisícikorunu. Vyššího věku se dožívají častěji právě ženy.